Exclusiv Kelemen Hunor, după moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: Trebuie să recunoaștem că e o problemă în funcționarea coaliției

kelemen hunor in timpul unei sedinte in parlament
Liderul UDMR, Kelemen Hunor. FOTO: Inquam Photos / George Călin

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus la Digi24 că sunt probleme în coaliție, care pare în acest moment nefuncțională, după ce moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, a trecut inclusiv cu voturi de la PSD. El a amintit și de faptul că nu a fost luată nici acum o decizie în privința reducerii posturilor din administrație, deoarece PSD și PNL nu reușesc să cadă de acord.

„În protocolul de coaliție scrie că niciun membru al coaliției în Parlament nu semnează, nu votează moțiune simplă sau moțiune de cenzură. Miercuri vom avea o ședință de coaliție și sunt convins că vom discuta despre acest lucru. Nu vreau să intru eu acuma în speculații, ce se va întâmpla, cum se va întâmpla. Dar acest caz arată ceea ce s-a văzut în ultima perioadă, că dincolo de disputele politice și tehnice și de specialitate - fiindcă aici într-adevăr s-a întâmplat acel dezastru la Prahova - dincolo de toate aceste aspecte e și chestiunea politică și trebuie să discutăm prima dată în coaliție.

Eu nu cred în acest moment că se va ajunge la schimbarea doamnei Buzoianu. S-a mai întâmplat o dată, când era doamna Bucura, ministrul muncii, când tot așa, o moțiune simplă a trecut cu câteva voturi - nu mai știu în ce perioadă era, cândva, în 2024, dacă nu mă înșel - și nu există obligație legală, constituțională în cazul moțiunilor simple să fie schimbat ministrul. Vom vedea ce va face USR, vom vedea ce va face premierul Bolojan. Oricum, miercuri vom avea o ședință de coaliție și va fi o discuție”, a spus Kelemen Hunor.

Întrebat dacă, prin voturile de la moțiune, PSD a încălcat înțelegerea coaliției, el a răspuns: „Da, tehnic așa poate fi citit acest vot”.

„E grav în orice situație când într-o coaliție politică se întâmplă lucru care n-ar trebui să se întâmple, inclusiv un vot pe o moțiune simplă, care nu este un capăt de țară. Problema e că în acest moment coaliția noastră pare ca o coaliție nefuncțională. Acum ceva vreme spuneam mai dur, că este o coaliție din punct de vedere politic impotentă, fiindcă anumite decizii nu putem lua de trei luni, de patru luni de zile, ceea ce nu este bine. Acuma vine și această chestiune, unde poți să înțelegi raționamentul tehnic, chiar și politic. Dar trebuie să recunoaștem că e o problemă în funcționarea coaliției”, a spus președintele UDMR.

În ceea ce privește criza apei din Prahova, Helemen Hunor a spus: „Tot timpul există chestiunea responsabilității. Când ești ministru, s-ar putea să nu fii tu responsabil direct, dar există responsabilitate politică pentru orice conducător de instituție. Nu poți să fugi de această responsabilitate dacă ai vrut să fii ministru. Deci, ok, poate că nu există o responsabilitate directă, dar există o responsabilitate prin care o astfel de întâmplare nu poate să rămână fără consecințe, că asta ar însemna că România în continuare este o țară fără consecințe. Nu intru în capcana de a spune eu că ar trebui sau n-ar trebui să plece Diana Buzoianu, dar nu putem să negăm că responsabilitatea trebuie asumată și în această situație de cineva. Nu spun că trebuie de ministru”, a spus el.

„Atitudinea noastră a fost cum a fost la Senat, poziția oficială. Noi, cât stăm în într-o coaliție, indiferent despre ce coaliție vorbim și indiferent de ce moțiune vorbim, simplă sau de cenzură, noi nu votăm nicio moțiune. Putem să avem nemulțumiri și probabil că le avem și noi. Sau și față de noi poate să existe nemulțumire, dar din punctul meu de vedere, dacă stai în coaliție, nu votezi o moțiune. Nici simplă, nici de cenzură”, a spus președintele UDMR.

Coaliția de guvernare nu funcționează așa cum ar trebui, dar nu e blocată a spus Kelemen.
„Guvernul funcționează, Guvernul face ce are de făcut, dar anumite decizii politice trebuie luate în coaliție. Noi, din păcate, pe administrația centrală și locală nu am reușit să luăm o decizie. Aici vorbim de reduceri de cheltuieli, nu vorbim de reduceri salariale, fiindcă cu asta nu sunt nici eu de acord, în condițiile în care puterea de cumpărare oricum e mai mică, fiindcă inflația a fost destul de mare. Dar o decizie trebuie luată.

Noi întârziem cu bugetul, venim cu legea bugetului abia în ianuarie, sfârșit de ianuarie și până atunci ar trebui să luăm o decizie și să punem în aplicare acea decizie. Tu trebuie să construiești bugetul pe legislația actuală. Asta înseamnă pe legea 63 din 2010, care stabilește plafoanele pentru fiecare UAT din România, în funcție de categoria UAT-ului, și dacă tu stabilești pe legea legea bugetului pe legislația actuală, înseamnă că anvelopa salarială nu poate să fie diferită decât era în 2025, că lucrezi cu aceleași cifre”, a explicat el.

