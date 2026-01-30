Live TV

Foto Jandarmeria avertizează asupra unui proces-verbal falsificat cu AI, de la protestele din 24 ianuarie, care circulă pe internet

Data publicării:
fake news
Foto: Jandarmeria Română

Jandarmeria Română atrage atenția că un document fals, care pretinde a fi un proces-verbal emis la protestele din 24 ianuarie, a fost creat cu ajutorul inteligenței artificiale și distribuit pe internet. Autoritățile recomandă cetățenilor să verifice sursele înainte de a distribui astfel de materiale.

„În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că documentul care circulă în mediul online a fost modificat față de procesul-verbal original, astfel încât informațiile prezentate nu sunt conforme cu realitatea, conținutul fiind unul ilogic și incoerent”, informează Jandarmeria Română.

Oficialii Jandarmeriei au transmis, în scop comparativ, atât procesul-verbal original, cât și documentul generat cu ajutorul inteligenței artificiale, în cadrul căruia au fost evidențiate punctual erorile și neconcordanțele față de actul autentic.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 16.48.09
Proces verbal real. Foto: Jandarmeria Română
WhatsApp Image 2026-01-30 at 16.48.08
Document fals, un proces verbal. Foto: Jandarmeria Română

„Recomandăm cetățenilor să verifice sursele din care provin informațiile și să manifeste prudență în distribuirea unor materiale care pot distorsiona adevărul sau induce în eroare opinia publică”, a adăugat sursa citată.

Potrivit documentului falsificat și distribuit online, un cetățean care ar fi participat la manifestările de 24 ianuarie în Iași ar fi fost amendat de Jandarmeria Bacău cu suma de 2.000 de lei, însă procesul-verbal conține o serie de erori care denotă faptul că a fost generat automat cu AI.

