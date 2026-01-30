Catherine O’Hara, cunoscută pentru interpretarea mamei lui Kevin în filmul „Singur acasă”, dar și pentru pelicule precum „Beetlejuice” și „Schitt’s Creek”, a murit la vârsta de 71 de ani, a confirmat managerul său, scrie revista People. Actrița canadiană a fost apreciată pentru talentul său comic și pentru contribuția adusă cinematografiei și televiziunii internaționale.

Managerul actriței a confirmat informația pentru People, fără a fi oferite alte detalii.

TMZ a fost prima publicație care a anunțat vestea morții starul din Schitt’s Creek, Beetlejuice, Home Alone și mockumentarele lui Christopher Guest, precum Best in Show.

Tinerețea și începuturile în actorie

O’Hara s-a născut în Toronto în 1954, fiind a doua cea mai tânără dintre cei șapte copii. Tatăl ei lucra pentru Canadian Pacific Railway, iar mama sa era agent imobiliar. Primul său rol a fost cel al Fecioarei Maria într-un spectacol despre nașterea lui Isus. După absolvirea liceului, a lucrat ca chelneriță la Teatrul Second City din Toronto.

„Am avut norocul să-i privesc pe toți,” a povestit ea, pentru People, în 2024 despre talentele legendare ale teatrului, care includeau pe Dan Aykroyd, Joe Flaherty și prietena familiei, Gilda Radner.

Când a susținut audiția pentru a deveni membră, Flaherty i-a oferit un feedback descurajator: „Mi-a spus: «Continuă să faci treabă bună. Mă refer la slujba ta de zi cu zi: să fii chelneriță.»” O’Hara nu l-a ascultat și a reușit să intre în companie la următoarea audiție.

Cariera la Second City și televiziune

A intrat în companie în 1974, alături de comedianul Eugene Levy, care avea să devină unul dintre cei mai apropiați prieteni și colaboratori ai ei. O’Hara a declarat pentru The New Yorker în 2019 că la început îi era frică să urce pe scenă:

„Sprijinul meu era în improvizații, când aveam îndoieli, jucam ca nebună. Pentru că nu trebuia să scuz nimic din ce-mi ieșea pe gură. Nu trebuia să aibă sens.”

În 1976, teatrul a început propriul show TV, Second City Television (SCTV), difuzat pe NBC în anii ’80. O’Hara a devenit cunoscută nu doar pentru imitațiile vedetelor, precum Meryl Streep sau Brooke Shields, ci și pentru personaje originale care au devenit favorite ale fanilor.

Tranziția spre film și recunoașterea internațională

O’Hara era mulțumită de SCTV, dar show-ul nu îi aducea un salariu constant. „Producătorul nostru semna contracte cu diferite rețele, făceam un sezon sau două, apoi contractul dispărea. Urma o pauză și apoi reluam show-ul,” a declarat ea pentru People.

Într-o pauză din 1981, i s-a propus să apară la Saturday Night Live, dar SCTV a fost reluat și s-a întors acasă înainte de a filma vreun episod. Prietena ei cea mai bună din liceu, Robin Duke, i-a luat locul la SNL. „Totul s-a aranjat cum trebuia,” a reflectat ea. Ca parte a echipei de scenariști SCTV, a primit cinci nominalizări la Emmy, câștigând o dată.

Debutul său cinematografic a fost în „Double Negative” (1980), alături de Levy și alți colegi de la SCTV. A urmat rolul din „After Hours” (1985) regizat de Martin Scorsese și „Heartburn” (1986). În 1988 a jucat în „Beetlejuice”, ca Delia Deetz, mama vitregă a Lydiei (Winona Ryder), rol pe care l-a reluat în continuarea din 2024.

Succesul internațional și „Schitt’s Creek”

În 1990, a fost distribuită în Home Alone, jucând rolul mamei lui Kevin (Macaulay Culkin), pe care l-a reluat în „Home Alone 2: Lost in New York” (1992). Alte roluri importante în anii ’90 au inclus „The Nightmare Before Christmas” (1993), în care a dat voce lui Sally, și „Wyatt Earp” (1994).

În 1996, a apărut în primul mockumentar al lui Christopher Guest, „Waiting for Guffman”, urmat de „Best in Show (2000) și „A Mighty Wind” (2003).

People a numit-o „regina talentată a bittersweet-ului” pentru rolul din „For Your Consideration” (2006).

În 2015, s-a reunit cu Eugene Levy pentru „Schitt’s Creek”, creat de fiul acestuia, Dan Levy. Personajul ei, Moira, a devenit un fenomen, cu costume extravagante și pronunție unică, câștigând un Emmy, un Glob de Aur și un SAG Award în 2020.

Viața personală și moștenirea

Alte roluri TV au inclus apariții în „Six Feet Under”, „Curb Your Enthusiasm” și „30 Rock”. În 1992 s-a căsătorit cu Bo Welch, cu care a avut doi fii, Matthew și Luke.

„Oamenii spun mereu «Comunică». «Spune-le ce simți.» Facem asta mult prin glumele pe care le zicem”, povestea ea pentru revista People. „Ne tachinăm în loc să ne certăm. Sarcasmul ajută!”, mai spunea ea.

Catherine O’Hara a lăsat în urmă soțul și copiii săi, dar și o carieră impresionantă care a marcat comedia și cinematografia mondială.

Editor : Ana Petrescu