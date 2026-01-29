Președintele Nicușor Dan este invitatul Digi 24 la primul interviu din acest an, pe fondul unor tensiuni în coaliția la guvernare, al unor măsuri economice care stârnesc nemulțumire, dar și pe fondul unor probleme în plan extern, care își pun amprenta pe politica externă a României. Nicușor Dan a declarat că săptămâna aceasta a avut discuții separat cu premierul Ilie Bolojan, cu liderii USR Dominic Fritz și PSD Sorin Grindeanu, despre situația din coaliție, dar și pe toate temele de actualitate.

Întrebat dacă va fi chemat la un moment dat să medieze între liderii coaliției, în cazul în care tensiunile dintre partide escaladează, președintele a spus că „în chestiuni punctuale” a mai mediat între liderii coaliției, adăugând că a purtat discuții cu aceștia chiar săptămâna aceasta. „În ceea ce privește politicile publice, nu există lucruri care să ne îngrijoreze”, a spus președintele.

„Este un protocol, nimeni nu dă semne că ar vrea să încalce protocolul, deci merge înainte coaliția asta. E un acord politic între patru partide. Acesta a fost momentul dificil în urmă cu șapte luni. Mai departe e politică, oameni care au să-și plătească polițe, publicuri foarte diferite. Această coaliție funcționează. Cu opinteli, durează până se iau decizii”, a declarat președintele la Digi 24.

„Fiecare din partidele astea are un public și se întâmplă că publicurile lor își doresc altceva. Împreună reușesc să ating niște obiective de etapă, cum ar fi OCDE, negocierea PNRR. Așa e în politică, când partidele care compun coaliția au opțiuni diferite pe multe teme”, a ținut să precizeze Nicușor Dan.

„Dacă acum șase-șapte luni prima întrebare era „credeți că puteți să reduceți deficitul” și a doua întrebare era „există stabilitate sau premise de instabilitate”, acum e invers. De deficit lumea este mai mult decât mulțumită față de locul de unde am plecat, dar există percepția că probabilitatea de instabilitate politică este mai mare.

Mult timp, asta ca observație generală, liderii politici români spuneau una în țară, una în străinătate. Eu le spun cu sinceritate, sunt niște partide care au un istoric, acest istoric le împiedică uneori să ia decizia cea mai rapidă, însă lucrurile progresează”, a mai afirmat președintele.

„Tot timpul e loc de mai bine, dar să o lăsăm în zona asta filosofică. Nu vreau să interferez în relațiile dintre partidele din coaliție”, a spus președintele.

Întrebat dacă este un subiect de discuție în coaliție plecarea lui Ilie Bolojan, la dorința PSD, Nicușor Dan a recunoscut că acest lucru este verbalizat, că are informații despre ce se spune în spațiul public, dar că „există un protocol, care spune că până în aprilie 2027 este un premier numit de PNL”. „Mai departe de atât nu știu unde ar putea să meargă”, a adăugat președintele.

El a adăugat că „acum nu există alternativă” la o guvernare fără Ilie Bolojan.

Realizatorul emisiunii l-a întrebat pe Nicușor Dan ce părere are despre declarația premierului, referitoare la o posibilă guvernare minoritară.

„A făcut studii de matematică. În matematică, dacă cineva te întreabă e „posibil”, răspunzi „da, e posibil”. E puțin probabil acum. Dumnealui a răspuns teoretic”, a clarificat președintele Nicușor Dan.

„Lucrul cel mai important este că a scăzut puterea de cumpărare. Dincolo de asta, ca și media, în opinia publică lucrurile par mai rele decât sunt. Am citit recent un sondaj legat de nivelul taxelor pe proprietate în România comparat cu UE și la întrebarea „credeți că taxele pe proprietate din România sunt mai mari sau mai mici decât în UE” mulți români, între 60%-70%, spuneau că sunt mai mari, deși în realitate ele sunt sensibil mai mici.

Există o stare de tensiune în societate, există multe nemulțumiri care s-au acumulat și atunci cumva pe anumite aspecte, cum este funcționarea coaliției, cred că imaginea nu este perfectă”, a mai afirmat președintele, care, recent, declara că „coaliația stă ceva mai prost decât acum șase-șapte luni”.

