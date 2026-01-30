Live TV

Ilie Bolojan ar putea cere vot de încredere în PNL, după atacurile interne. Ce spune despre schimbarea premierilor, în 2027, cu PSD

ID323922_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ilie Bolojan. Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
„Există o tendință de a fugi din poza de responsabilitate” „E de preferat să asigurăm stabilitate politică” Va avea loc rotativa cu PSD în 2027?

Ilie Bolojan susține că le-ar putea cere un vot de încredere colegilor din PNL în perioada următoare, după ce au apărut nemulțumiri în interiorul partidului față de premier. Șeful Executivului mai spune că nu va susține o variantă de guvern minoritar și respinge acuzațiile unui edil PNL, care susține că Ilie Bolojan le-ar fi transmis liberalilor că rotativa guvernamentală din 2027, cu PSD, nu va avea loc. 

„Poate fi luată o astfel de decizie, dar asta se va tranșa în perioada imediat următoare. Acum ce trebuie înțeles când iei măsuri de ajustare fiscală, care înseamnă efecte de contracție economică, care înseamnă inclusiv anumite creșteri de prețuri la produse, în mod evident nu te poți aștepta să-ți crească cota de încredere”, a declarat premierul Ilie Bolojan, vineri, într-un interviu acordat G4media. 

„Există o tendință de a fugi din poza de responsabilitate”

Șeful Executivului și președintele PNL susține că a cerut deja de două ori pănă acum un vot de încredere în partid.

„Asta se reflectă în mod evident și în percepția pe care partidele o au vizavi de modul în care ar trebui să se raporteze la aceste lucruri. Și atunci există o tendință de a fugi din poza de responsabilitate și există tendința de a căuta responsabili. Este cea mai simplă operațiune. Problema nu este să stai pe un post sau altul, pentru că, indiferent cine ar fi premierul României astăzi sau mâine, problemele rămân, iar rezolvarea lor este de natură a face ca cei care sunt pe poziții să trateze lucrurile cu mare responsabilitate, inclusiv asumându-și critici, nemulțumiri.

Am făcut-o de două ori până acum. În calitate de președinte al partidului, am cerut două voturi de încredere și în condițiile în care s-ar pune o astfel de problemă, nu văd de ce nu aș putea uza de această procedură internă”, a explicat Bolojan.

„E de preferat să asigurăm stabilitate politică”

În contextul în care, recent, premierul a declarat că nu exclude varianta unui guvern minoritar, acum a venit cu noi clarificări. Ilie Bolojan spune că „e de preferat” să fie asigurată stabilitate politică și că nu va susține o formulă de guvern minoritar.

„În contextul în care ne găsim, chiar cu această aritmetică parlamentară complicată și cu discuțiile care apar mai ales în spațiul public și mult mai puțin în interiorul coaliției, este de preferat să asigurăm o stabilitate politică. (...)

Deci, din punctul acesta de vedere, eu voi susține întotdeauna o atitudine responsabilă pentru că, discutând cu partenerii noștri, cu creditorii noștri, îmi dau seama că partea de stabilitate politică are o componentă importantă inclusiv în scăderea dobânzilor pe care le plătește România.

Deci, eu nu voi susține o formulă de guverne minoritare. Dar, răspunzând săptămâna trecută la o întrebare generală, am fost întrebat despre o posibilă guvernare minoritară. Și am spus și asta nu ține de mine și nu e dorința mea, că da, în anii următori, într-o situație în care lumea politică nu se mai comportă responsabil, indiferent cine va fi premier, la un moment dat se poate ajunge la o guvernare minoritară”, a explicat Bolojan, potrivit sursei citate.

Va avea loc rotativa cu PSD în 2027?

Întrebat despre declarația primarului PNL din Cavnic, care susține că Ilie Bolojan le-a transmis primarilor PNL în cadrul unei întâlniri că rotativa cu PSD nu va avea loc, șeful Guvernului a răspuns:

„Nu este adevărat. La finalul acelei întâlniri am avut o discuție cu primarii, exclusiv pe teme de administrație. Nu s-a discutat despre strategii politice. Nu există nicio declarație de-a mea referitoare la acest lucru. Oamenii vor să facă declarații când sunt supărați. Vom respecta înțelegerile între partide. Dacă nu facem asta, introducem senzația de neîncredere totală”.

