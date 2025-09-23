Live TV

Mihai Tudose, întrebat dacă premierul ar trebui să rămână în funcție: „Nu am ajuns la starea civilă cu Bolojan de mână"

Data publicării:
Vicepresedintele PSD, Mihai Tudose.
Mihai Tudose. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
„Dacă vrea să plece, PNL să numească alt premier” „Trebuie să ții cont de Coaliție”

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat că premierul Ilie Bolojan ar trebui să țină cont că este într-o Coaliție de guvernare, de propunerile acestora, dar și de „efectele măsurilor haotice pe care le ia”. Acesta a oferit exemplul plafonării prețurilor pentru alimentele de bază, o măsură care a stârnit tensiuni între partidele aflate la guvernare, și a subliniat că numirea unui alt premier, care să fie tot de la PNL,  „se rezolvă în 24 de ore”.

Întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui să rămână în funcție, Mihai Tudose a transmis: „Nu am ajuns la starea civilă cu Bolojan de mână. Noi avem un protocol semnat cu celelalte partide din coaliție: PNL, USR, UDMR, minorități.

Dacă domnul Bolojan își duce la capăt amenințarea sau promisiunea – înțeleg că și ieri a zis că demisionează – noi nu i-am cerut demisia, îi cerem să țină cont de niște realități. Niște modele economice și niște efecte ușor de preconizat ale unor măsuri haotice pe care le ia”.

„Dacă vrea să plece, PNL să numească alt premier”

Social-democratul susține că numirea unui alt premier se rezolvă în 24 de ore. 

„Dacă domnia sa consideră că vrea să plece, PNL, conform protocolului, trebuie să numească alt premier. Că e criză… acest lucru se rezolvă în 24 de ore. Dimineața și-a dat demisia, la prânz avem alt premier, după-amiaza audieri, seara depune jurământul, a doua zi avem o altă Românie. (...) Demisia e un act unilateral”, a mai declarat Tudose. 

„Trebuie să ții cont de Coaliție”

Totodată, întrebat dacă PSD mai poate lucra cu Ilie Bolojan, europarlamentarul a subliniat că premierul trebuie să țină cont de faptul că face parte dintr-o Coaliție. 

„Noi încercăm, dar după ultimele experiențe… vă dau exemplu cu plafonarea prețurilor. Atenție, și aici toată lumea vorbește: noi plafonăm adaosul, nu prețurile. Să nu se înțeleagă că producătorul apasă ceva pe el. Producătorul poate face ce vrea. Se plafonează adaosul.

Noi am zis că nu e bine, că e inflație… dacă nu vrea, am pregătit și legea în Parlament. Nu putem să o ținem la nesfârșit așa.
Dacă domnia sa avea voturi pe persoană fizică 51% în Parlament și un mandat în alb pe vecie, era liber. Premierul – e într-o Coaliție, trebuie să ții cont de Coaliție”, a explicat acesta. 

