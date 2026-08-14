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Cine a provocat incendiul de lângă Ambasada României la Berna. Poliția elvețiană caută martori și indicii-cheie

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Incendiul de la Berna. Foto MAE român
Foto: MAE român
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Poliţia elveţiană a anunţat vineri că este în căutarea de martori în cadrul anchetei referitoare la un incendiu despre care suspectează că a fost declanşat în mod intenţionat în faţa ambasadei României la Berna.

Luni, Ambasada României la Berna a fost ținta unui incendiu provocat intenționat, relatează presa elvețiană. În jurul orei 15:50, un individ neidentificat a aruncat un obiect în flăcări lângă gardul reprezentanței diplomatice, potrivit unui comunicat al poliției cantonale din Berna. Focul s-a răspândit rapid la vegetația din jur. Autorul faptei a fugit.

O persoană „neidentificată a plasat un obiect cu flacără lângă gardul ambasadei României la Berna. Focul s-a extins apoi la vegetaţia din jur”, a explicat poliţia într-un comunicat.

Bern/Zeugenaufruf: Unbekannte Täterschaft legt Brand bei Botschafthttps://t.co/MTIH7FXPoE

— Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) August 11, 2026

O angajată a ambasadei a reușit să stingă flăcările pe cont propriu. Pompierii s-au deplasat la fața locului din precauție și au asigurat supravegherea antiincendiu. Nu au existat răniți, dar s-au constatat pagube materiale. Circulația pietonală din jurul clădirii a fost deviată pe durata intervenției, scrie 24heures.ch.

Poliția cantonală din Berna a deschis o anchetă sub coordonarea Parchetului regional din Bern-Mittelland. Persoanele care au observat elemente suspecte în apropierea Ambasadei României sau care dețin informații sunt rugate să contacteze poliția la numărul +41 31 303 25 31.

"Nimeni nu a fost rănit, dar au fost constatate pagube materiale", potrivit poliţiei, care a deschis o anchetă asupra acestui incidentul şi a solicitat "oricărei persoane care a observat ceva suspect în împrejurimile ambasadei României sau care dispune de informaţii relevante" să se prezinte.

"Apelul către martori este în continuare de actualitate", a declarat vineri pentru AFP un purtător de cuvânt al poliţiei cantonale, scrie Agerpres.

Ambasada României se află în apropierea mai multor alte misiuni diplomatice, printre care cele ale Regatului Unit, Canadei, Austriei, Filipinelor, Irlandei, Tunisiei şi Arabiei Saudite.

Ministerul român de Externe a transmis miercuri că "incidentul este considerat de către autorităţile din Confederaţia Elveţiană ca făcând parte din categoria incidentelor minore, dar fiind în proximitatea unei ambasade, a fost deschisă o anchetă. România colaborează cu autorităţile elveţiene în acest sens".

 

Editor : M.C

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