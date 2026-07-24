Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis vineri o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania, după ce autoritățile spaniole au declarat stare de urgență de interes național din cauza incendiilor forestiere.

Potrivit MAE, măsura a fost luată ca urmare a evoluției incendiilor izbucnite în localitățile Villa del Prado și San Martín de Valdeiglesias, din Comunitatea Madrid, precum și în Burgohondo, provincia Ávila.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că autoritățile spaniole urmăresc cu atenție mai multe incendii considerate cu potențial ridicat de propagare:

incendiul din Villa del Prado, extins către Aldea del Fresno;

incendiul din San Martín de Valdeiglesias, extins către Pelayos de la Presa;

incendiul din Almorox (provincia Toledo), aflat în faza de stabilizare;

incendiul din Burgohondo (provincia Ávila), care, în funcție de condițiile meteorologice, s-ar putea extinde și pe teritoriul Comunității Madrid.

În acest context, Ministerul Afacerilor Externe îi îndeamnă pe cetățenii români să evite deplasările în zonele afectate de incendii și să respecte indicațiile autorităților spaniole.

MAE recomandă cetățenilor români „să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfășurare sau un risc iminent de producere a acestora, să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să consulte în permanență informațiile publice comunicate de către autoritățile spaniole”.

Autoritățile române recomandă consultarea permanentă a informațiilor publicate de serviciile spaniole de urgență:

Comunitatea Madrid – Situații de urgență

Serviciul pentru incendii din Castilla y León

Protecția Civilă din Spania

Numere de asistență pentru românii aflați în Spania

MAE reamintește că românii pot solicita asistență consulară la numerele Consulatului General al României la Madrid: (+34) 685 440 149, (+34) 685 440 159, (+34) 685 440 166 și (+34) 685 440 153. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situații de urgență, cetățenii români pot apela și telefoanele de urgență ale oficiilor consulare din Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Ciudad Real, Zaragoza și Almeria.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor să consulte și paginile consulatelor României din Spania, precum și site-ul MAE, pentru informații actualizate.

Totodată, instituția reamintește că românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care oferă alerte și recomandări de călătorie în timp real.

3.500 de oameni au fost evacuați lângă Madrid din cauza unui incendiu de pădure

Cei aproximativ 3.500 de locuitori ai comunei Aldea del Fresno, aflată la circa 60 de kilometri de Madrid, au fost evacuați preventiv joi, după ce un incendiu de pădure s-a apropiat de localitate, au anunțat serviciile de salvare, citate de AFP, scrie Agerpres.

Autoritățile din regiunea Madrid au transmis un mesaj de alertă prin platforma X, prin care le-au cerut oamenilor să părăsească localitatea și să se deplaseze într-o zonă sigură.

Serviciile de salvare din regiunea Madrid au anunțat într-un mesaj pe X că au trimis un mesaj de alertă populației din Aldea del Fresno pentru «evacuarea» lor către o localitate apropiată, pentru a-i îndepărta de un incendiu care nu este controlat în împrejurimi.

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Aldea del Fresno este situată în apropierea altor localități evacuate în noaptea de miercuri spre joi, în vestul capitalei spaniole. După ce situația s-a ameliorat, majoritatea locuitorilor din acele zone au primit permisiunea de a reveni acasă.

Pentru stingerea incendiului din apropierea localității Aldea del Fresno au fost mobilizate importante forțe de intervenție.

„În fața incendiului declarat în apropiere de Aldea del Fresno, «18 unități de pompieri» sunt mobilizate, alături de membrii unei Unități militare de urgență”, au precizat serviciile de salvare, care au adăugat că mai multe drumuri rămân blocate din cauza flăcărilor.

Spania se confruntă în ultimele zile cu numeroase incendii de vegetație, favorizate de temperaturile ridicate și condițiile meteo extreme.

Editor : Ana Petrescu