Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat, duminică seară, la Digi24, la declarația făcută de vicepremierul Oana Gheorghiu referitoare la pensiile magistraților, aceasta spunând că „orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură”. Marinescu susține că „magistrații nu sunt niște dușmani ai societății”.

„Eu mi-am făcut un obicei de a avea opinii proprii și de a nu comenta opiniile exprimate în spațiul public, într-o notă emoțională, de doamna vicepremier, care a găsit soluția pensiilor.

Banii aceștia se iau de undeva. Nu știu dacă se iau de la gura unui copil sau de la un spital, dar se iau de undeva și se dau în această parte a pensiilor speciale.

Magistrații nu sunt niște dușmani ai societății. Nu sunt niște persoane care trebuie damnate acum, pentru că dacă încredere în magistratură și în puterea judecătorească nu mai avem, nici în statul de drept nu mai avem niciun fel de încredere. Eu nu pledez pentru a nu pune în aplicare programul de guvernare, care stabilește că vârsta de pensionare trebuie să ajungă la 65 de ani, în condiții constituționale.

Nici n-ar trebui să scrie într-un program de guvernare că o lege trebuie să fie constituțională. Mi se pare elementară această chestiune. Trebuie să ajungem la acest obiectiv de crește vârsta de pensionare. Trebuie să obținem banii europeni care stau sub incidența jalonului 215, unde coordonator de reformă este Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Trebuie să realizăm o pace și un echilibru social. Nu vom reuși să facem acest lucru prin antagonizări și demonizări sociale”, a spus Radu Marinescu.

Ministrul Justiției mai afirmă că „miezul” acestei probleme nu este în procente și în perioada de tranziție.

„Cadrul constituțional este următorul: între pensie și venit trebuie să existe un raport de proporționalitate. Jurisprudența constituțională și a Curții de Justiție a Uniunii Europene a spus că trebuie să fie cât mai apropiate aceste două componente. 70% a fost apreciat de către Guvern, pentru că a existat această lege, și de către Parlament, care a validat-o, a fi un raport proporțional. N-avem o dezlegare de constituționalitate pe această chestiune. Să vă spun eu că e constituțional 70% sau nu? Eu reprezint Guvernul și de la Guvern a plecat, în condițiile în care a plecat un proiect de lege, a fost adoptat de Parlament și a ajuns la Curtea Constituțională, care nu s-a pronunțat asupra chestiunilor intrinseci”, precizează Marinescu.

Oficialul din guvern spune că „nu trebuie taxate drept privilegii niște drepturi pe care societatea le-a dat”.

„Unde mă despart puțin de opinia exprimată de doamna vicepremier, este în sensul că nu trebuie taxate drept privilegii niște drepturi pe care societatea le-a dat, dar nu trebuie ignorat că societatea le poate lua înapoi”, mai susține acesta.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” de la Digi24, difuzat sâmbătă, că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate. „Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii”, argumentează viceprim-ministrul.

Editor : Alexandru Costea