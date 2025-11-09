Live TV

Exclusiv Ministrul Jutiției, reacție la declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile magistraților: Nu sunt dușmani ai societății

Data actualizării: Data publicării:
radu marinescu oana gheorghiu
Foto: Inquam Photos/ gov.ro

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat, duminică seară, la Digi24, la declarația făcută de vicepremierul Oana Gheorghiu referitoare la pensiile magistraților, aceasta spunând că „orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură”. Marinescu susține că „magistrații nu sunt niște dușmani ai societății”.

„Eu mi-am făcut un obicei de a avea opinii proprii și de a nu comenta opiniile exprimate în spațiul public, într-o notă emoțională, de doamna vicepremier, care a găsit soluția pensiilor. 

Banii aceștia se iau de undeva. Nu știu dacă se iau de la gura unui copil sau de la un spital, dar se iau de undeva și se dau în această parte a pensiilor speciale. 

Magistrații nu sunt niște dușmani ai societății. Nu sunt niște persoane care trebuie damnate acum, pentru că dacă încredere în magistratură și în puterea judecătorească nu mai avem, nici în statul de drept nu mai avem niciun fel de încredere. Eu nu pledez pentru a nu pune în aplicare programul de guvernare, care stabilește că vârsta de pensionare trebuie să ajungă la 65 de ani, în condiții constituționale.

Nici n-ar trebui să scrie într-un program de guvernare că o lege trebuie să fie constituțională. Mi se pare elementară această chestiune. Trebuie să ajungem la acest obiectiv de crește vârsta de pensionare. Trebuie să obținem banii europeni care stau sub incidența jalonului 215, unde coordonator de reformă este Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Trebuie să realizăm o pace și un echilibru social. Nu vom reuși să facem acest lucru prin antagonizări și demonizări sociale”, a spus Radu Marinescu. 

Ministrul Justiției mai afirmă că „miezul” acestei probleme nu este în procente și în perioada de tranziție.

„Cadrul constituțional este următorul: între pensie și venit trebuie să existe un raport de proporționalitate. Jurisprudența constituțională și a Curții de Justiție a Uniunii Europene a spus că trebuie să fie cât mai apropiate aceste două componente. 70% a fost apreciat de către Guvern, pentru că a existat această lege, și de către Parlament, care a validat-o, a fi un raport proporțional. N-avem o dezlegare de constituționalitate pe această chestiune. Să vă spun eu că e constituțional 70% sau nu? Eu reprezint Guvernul și de la Guvern a plecat, în condițiile în care a plecat un proiect de lege, a fost adoptat de Parlament și a ajuns la Curtea Constituțională, care nu s-a pronunțat asupra chestiunilor intrinseci”, precizează Marinescu. 

Oficialul din guvern spune că „nu trebuie taxate drept privilegii niște drepturi pe care societatea le-a dat”. 

„Unde mă despart puțin de opinia exprimată de doamna vicepremier, este în sensul că nu trebuie taxate drept privilegii niște drepturi pe care societatea le-a dat, dar nu trebuie ignorat că societatea le poate lua înapoi”, mai susține acesta.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” de la Digi24, difuzat sâmbătă, că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate. „Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii”, argumentează viceprim-ministrul. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
Pintea_Paul-Ciprian senator
2
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
3
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
coadă de mașini la benzinărie
4
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
accident
5
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului
Digi Sport
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Radu Marinescu.
Reacția ministrului Justiției în cazul femeii ucise de soț: „Cât ai...
sediul csm
Judecător din CSM, replică dură pentru Oana Gheorghiu privind...
Marius Isăila la DNA.
„La geantă, ca să nu avem urme!”. Stenograme din dosarul fostului...
rapire
Momentul în care o tânără este scoasă din maşină, lovită şi răpită...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski, lăsat în beznă de ruși în timpul unui interviu pentru The Guardian. Reacția liderului ucrainean
Când va fi gata al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Volodimir Zelenski: „Vor fi noutăți”
Răspunsul lui Volodimir Zelenski, întrebat dacă se teme de Donald Trump: „Nu suntem dușmanii Americii. De ce ne-am teme?”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
radu marinescu pe holul guvernului
Radu Marinescu, despre eliberările cauzate de prescrierea faptelor: „Nimeni nu trebuie să scape de justiție”
INSTANT_DEPUNERE_JUR_OANA_GHEORGHIU_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Oana Gheorghiu, despre Nicuşor Dan: „Îi lipseşte viteza. Aici ne deosebim”
oana gheorghiu guvern
Ce spune vicepremierul Oana Gheorghiu despre intrarea într-un partid. „Ce văd eu acum în discursul public asta pare”
bani-lei-1536x866
Oana Gheorghiu, despre pensiile magistraților: Au fost prinşi într-un Caritas. Orice privilegiu înseamnă în partea cealaltă o gaură
Vicepremierul Oana Gheorghiu
Oana Gheorghiu, după acuzațiile PSD: „Să lupte cu mine, pot face față. Dar să lase spitalul pentru copii în pace”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am încremenit. Nu voiam să-l fac de rușine". O fată a spus "da" unei cereri în căsătorie în public, dar în...
Cancan
Ea este Mihaela din Teleorman, femeia ucisă de soț în fața copilului, chiar de ziua ei. Ce spunea bărbatul...
Fanatik.ro
„RăDOI în UNUL!” Andrei Vochin, despre ieşirea nervoasă a lui Mirel Rădoi după Universitatea Craiova – UTA...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Ştefan Târnovanu, out din lotul FCSB cu Hermannstadt! Motivul pentru care portarul nu este pe foaia de joc...
donald trump - noiembrie 2025
Donald Trump l-a numit pe John Coale trimis special al SUA în Belarus: „A negociat deja cu succes eliberarea...
Playtech
Ce înseamnă grupa II de muncă? Ce se ia în considerare la pensie
Digi FM
O legendă a sportului a mințit că are cancer și a obținut sute de mii de euro. Cum a folosit un cablu de...
Digi Sport
Pancu a văzut ce a făcut Louis Munteanu și a aruncat legitimația! Imagini care nu s-au văzut la TV
Pro FM
Selena Gomez, în lacrimi după nunta cu Benny Blanco: „M-am căsătorit și apoi plângeam, convinsă că o să mor...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Casă bătrânească renovată total cu doar 1.000 de dolari. „Nu este atât de veche, datează din anii 70”
Newsweek
900 parlamentari au 6.200 lei pensie specială. Au contribuit doar pentru 2.700 lei. Văduvele de război iau 800
Digi FM
În decembrie colorați ouăle de Paști". Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împodobit deja bradul de Crăciun
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Sunt prietene de 25 de ani. Reese Witherspoon a „plâns” din cauza nedreptăților la care a fost supusă...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...