Moşteanu, despre dosarul șpăgii de la minister: „O să mai fie chestii pe care o să le vedeţi în perioada care urmează”

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. Foto: Profimedia
Fost senator PSD, arestat în dosar

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni, despre dosarul în care a dat declaraţii ca martor, că „o să mai fie chestii” în perioada care urmează. El a precizat că, atât timp cât se află într-o funcţie publică, o să-şi folosească această forţă executivă pentru a curăţa de corupţie, atât cât poate, sistemul pe care îl are în subordine.

„Eu nu o să dau mai multe detalii dintr-un dosar aflat pe masa procurorilor. De aici încolo, justiţia îşi va face treaba şi eu, alături de colegii mei, nu o să ne dăm un milimetru la o parte din faţa corupţilor. Am intrat în politică acum vreo 10 ani, dacă ţineţi minte, în momentul post-Colectiv, când, din cauza corupţiei au murit oameni. Şi ăla e momentul care ne-a adus pe noi, cumva, din toate păturile sociale şi am intrat atunci în partidul lui Nicuşor cu toţii pentru a ne implica politic. Şi ăsta este una din crezurile noastre. O ţară fără corupţie, o ţară mai bună de trăit şi pentru asta vom face în fiecare zi ce e corect să facem”, a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, după arestarea unei persoane care a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica, o companie coordonată de MApN.

Ionuţ Moşteanu a precizat că nu o să dea mai multe detalii decât sunt acum în presă cu privire la acest dosar.

„O să mai fie chestii pe care o să le vedeţi în perioada care urmează. Anticorupţia mă defineşte şi ne defineşte pe noi, cei de la USR. Atâta timp cât sunt într-o funcţie publică şi am o forţă executivă, o să-mi folosesc parte din această forţă executivă pentru a curăţa de corupţie atât cât pot din sistemul pe care îl am în subordine”, a mai spus Moşteanu, potrivit News.ro.

Fost senator PSD, arestat în dosar

Ministrul a participat la Conferinţa privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania şi România, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României.

Ministrul Apărării, Ionuţ Mosteanu, a anunţat vineri, după arestarea unei persoane care a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica, o companie coordonată de MApN, că a refuzat „categoric” orice întâlnire „cu acea persoană”, că este martor în dosar şi că sprijină „pe deplin” autorităţile pentru „clarificarea faptelor”.

DNA a anunţat, vineri, că o persoană care ar fi vrut să dea un milion de euro ministrului Apărării, crezând că acesta şi-ar putea exercita influenţa asupra conducerii Romtehnica pentru a o determina să încheie contracte cu o firmă privată, a fost reţinută de procurorii DNA şi ulterior arestată preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucureşti pentru cumpărare de influenţă.

Potrivit unor surse judiciare, persoana respectivă ar fi fostul senator PSD de Dâmboviţa Marius Ovidiu Isăilă. Acesta are o condamnare definitivă, din 2016, la cinci ani şi patru luni închisoare cu executare. Isăilă fusese trimis în judecată tot de DNA în 23 iulie 2014 pentru trafic de influenţă şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Citește și: Octavian Berceanu, denunțător în dosarul fostului senator PSD care a vrut să dea mită ministrului Apărării. „Am acționat conform legii”

