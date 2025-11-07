Live TV

Video Marius Isăilă, reținut de DNA pentru cumpărare de influență. Fostul senator PSD ar fi promis 1 milion de euro pentru ministrul Apărării

Data actualizării: Data publicării:
marius isaila la dna-Mediafax Foto-Liviu Adascalitei 1
Marius Isăila la DNA. Imagine cu caracter ilustrativ.

Fostul senator PSD Marius Isăilă a fost reținut de DNA pentru cumpărare de influență, după ce ar fi promis să intervină la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru a facilita semnarea unor contracte între o firmă privată și compania națională Romtehnica.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 06 noiembrie 2025 a inculpatului I.M.O., persoană fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență. 

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt: 

În datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată.

Infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârșirea altor infracțiuni de corupție”, a transmis DNA într-un comunicat de presă.

Fostul senator PSD va fi prezentat astăzi, 7 noiembrie, Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Editor : A.M.G.

