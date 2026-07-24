Pîslaru îi critică pe sindicaliștii care au refuzat negocierile pe legea salarizării: „Dialogul niciodată n-a stricat în democrație”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, critică sindicatele din educație care au refuzat să meargă la discuțiile pe legea salarizării. Și Sanitas, cel mai important sindicat din sănătate, a refuzat să participe la negocierile de la Ministerul Muncii.

„Să refuzi o invitație la ce? La strict un dialog, de dialogul social, pe problemele legate pe salarizarea în sectorul public”, a spus Pîslaru pentru TVR.

„Dialogul niciodată n-a stricat într-o democrație și este fără precedent să constat că principiile dialogului social au fost încălcate prin acest mod. Sindicatele nu au cum să refuze, prin natura muncii lor de reprezentare, n-au cum să refuze invitația la dialog”, a adăugat el.

„Deci asta este ceva ce, repet... Sunt consternat, efectiv, referitor la acest tip de atitudine, care nu face decât să întrețină tensiuni adiționale. Nu cred că ar fi fost o problemă, dacă dumnealor nu sunt de acord cu lucrurile, să vină și să spună, pentru a nu știu câta oară, că nu sunt de acord cu lucrurile,” a mai spus Pîslaru.

Editor : M.B.