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Exclusiv Victor Ponta: Nicușor Dan nu ar trebui să-l dea acum afară pe Lucian Pahonțu, pentru că ar ceda unui șantaj

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victor ponta sustine un discurs
Victor Ponta. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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Președintele Nicușor Dan nu ar trebui să îl dea afară pe șeful SPP Lucian Pahonțu, în urma dezvăluirilor făcute de publicațiile Recorder și Snoop, pentru că acum ar ceda unui șantaj, este de părere Victor Ponta. „Cei care i-au susținut pe cei trei președinți și acum îi acuză că de ce îl țin pe Pahonțu sunt cel puțin ipocriți”, a declarat, pentru Digi24, Victor Ponta.

„În opinia mea, e nevoie ca influencerii, formatorii de opinie, care l-au susținut pe Traian Băsescu, după aceea pe Klaus Iohannis și după aceea pe Nicușor Dan, să se uite ei în oglindă: „Domnule, totuși, nu ne place de Pahonțu, dar Traian Băsescu l-a numit, Iohannis l-a ținut, Nicușor îl ține.” E problema lor până la urmă, poate că gândirea lor e greșită. În al doilea rând, eu cu SPP, cât am fost prim-ministru, am lucrat foarte bine, e un serviciu super în regulă din punctul meu de vedere. Iar cu domnul Pahonțu, dacă aș fi fost eu ales președinte anul trecut — sunt convins și Crin Antonescu sau Simion —, i-aș fi mulțumit pentru activitate și aș fi numit un alt șef,” a declarat, pentru Digi24, Victor Ponta.

Ponta a precizat că, dacă președintele îl dă afară acum pe șeful SPP, ar ceda unui șantaj.

„Faptul că Nicușor Dan l-a ținut, nu, n-ar trebui să-l dea acuma afară, pentru că acum ar ceda unui șantaj din partea celor supărați că nu mai rămâne Fritz primar. Dar, repet, cred că problema principală e ca cei care... Aici, din fericire, nu mă simt deloc vinovat, că nu l-am susținut nici pe Traian Băsescu, nici pe Iohannis, nici pe Nicușor Dan. Dar cei care i-au susținut pe cei trei președinți și acum îi acuză că de ce îl țin pe Pahonțu sunt cel puțin ipocriți, din punctul meu de vedere, ca să nu folosesc un termen mai tare,” a adăugat Ponta.

Nicușor Dan a declarat, joi seară, la Chișinău, că nu consideră justificată controversa apărută în jurul șefului SPP, Lucian Pahonțu, după dezvăluirile Recorder, și a precizat că nu a făcut o evaluare managerială individuală a acestuia. Președintele României a afirmat însă că orice persoană care a participat la acțiuni de reprimare nu ar trebui să ocupe o funcție înaltă în stat, susținând că Pahonțu nu se află în această situație.

 

 

Editor : A.P.

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