Live TV

Scrisoarea cu care s-a dus Sorin Grindeanu la Cotroceni. Ce i-a propus lui Nicușor Dan pentru administrația locală (surse)

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Foto: INQUAM/Sabin Cirstoveanu
Din articol
Propunerile PSD

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a lăsat președintelui Nicușor Dan, în urma discuțiilor avute la Palatul Cotroceni, o scrisoare în care critică varianta propusă de premierul Ilie Bolojan pentru reforma administrației locale și insistă cu procentul de 25% pentru reducerea posturilor, care a creat un adevărat blocaj în Coaliția de guvernare.

Documentul pus de liderul PSD pe masa președintelui Nicușor Dan, în posesia căruia Digi24.ro a intrat, cuprinde o serie de critici cu privire la propunerea premierului Ilie Bolojan de a tăia posturile din teritoriu cu peste 40%. 

„Problema centrală nu este cifra absolută, ci metoda de implementare: reducerea se aplică liniar, fără a ține cont de specificul fiecărei comunități. Datele arată dezechilibre regionale semnificative: Bihor ar pierde doar 3%, în timp ce Buzău ar fi afectat cu -23%, Galați cu -22%, Sălaj cu -21%.

Această abordare riscă să genereze sub-administrație în zonele rurale mici, unde 2–3 funcționari în minus pot însemna absența serviciilor publice de bază (contabilitate, urbanism, asistență socială). În plus, reforma nu este corelată cu un program de digitalizare sau cu o strategie de comasare voluntară a UAT-urilor, așa cum recomandă Carta Europeană a Autonomiei Locale și practicile din Franța, Germania sau Polonia”, se arată în documentul citat.

Propunerile PSD

Social-democrații, care au amânat în ședințele Coaliției reforma locală, insistă cu procentul de 25% pentru reducerile din plan local, care s-ar aplica posturilor ocupate, dar cu anumite condiții:

  • Comunele mici (sub 1.500 locuitori) nu vor scădea sub 8–10 funcționari de bază, iar pentru UAT-urile mari se propune o țintă de 7 funcționari la 1.000 de locuitori;
  • În ceea ce privește absorbția banilor europeni, primăriile cu performanță scăzută să primească sprijin suplimentar pentru întărirea echipelor de proiecte, în timp ce UAT-urile performante ar putea reduce personal auxiliar, cu condiția reinvestirii economiilor în digitalizare;
  • De asemenea, în cazul primăriilor care oferă mai puțin de 30% dintre servicii în format digital, reducerile nu se aplică, fiind prioritare investițiile. La cele cu un grad al digitalizării de peste 60% tăierile pot ajunge la 20–25%;
  • UAT-urile care gestionează spitale, școli mari sau drumuri au nevoie de personal suplimentar, iar reducerile vor se vor aplica în special unde există suprapuneri birocratice. În timp ce comunitățile cu șomaj ridicat și populație îmbătrânită vor beneficia de o clauză de protecție, cu reduceri limitate la maximum 10%;

„Un prag de 25% aplicat inteligent, pe criterii clare și în etape, poate aduce economii bugetare fără a sacrifica funcționalitatea”, transmit social-democrații, potrivit documentului citat. 

Liderii Coaliției de guvernare s-au întâlnit marți, la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan. În cadrul discuțiilor, președintele le-a cerut liderilor să nu îl mai atace pe premier și a făcut calcule împreună cu aceștia privind impactul tăierilor din teritoriu. De asemenea, s-a stabilit ca în următoarele două săptămâni liderii Coaliției să găsească o soluție finală pentru reforma locală.

Citește și: Ce a discutat Nicușor Dan cu liderii Coaliției: le-a cerut să nu îl mai atace pe Bolojan și a calculat tăierile din primării (surse)

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
Echinocțiul de toamnă 2025. Foto Getty Images
2
Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul care marchează începutul oficial al toamnei...
Ambulanta-1-scaled
3
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat...
avion
4
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
trenul lui kim jong un
5
Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care...
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
Digi Sport
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PRESEDINTE- DESEMNARE PRIM-MINISTRU - 20 IUN 2025
Ce a discutat Nicușor Dan cu liderii Coaliției: le-a cerut să nu îl...
Ilie Bolojan, propunerea Elenei Lasconi pentru postul de premier. Foto- Digi24
Premierul Ilie Bolojan este invitat la Digi24, de la ora 19:00
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație...
lavinia pacienta arsuri floreasca transferata in belgia
Noi informații despre starea româncei cu arsuri grave, internată la...
Ultimele știri
Noi detalii în cazul copilului înecat la Timișoara: educatoarea a mai pierdut o fetiță în aceeași zi. Plecase să își ia o cafea
OpenAI introduce control parental la ChatGPT, după acuzații că ar fi încurajat sinuciderea unui adolescent
Autorul atacului rasist din București susține că a fost „manipulat”. Ce pedeapsă riscă tânărul care a agresat un livrator asiatic
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Și un cearșaf sau o perdea de duș i-ar fi de ajuns să facă senzație". Presa din Italia, la picioarele...
Cancan
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. IREAL unde și-a improvizat un 'adăpost' criminalul Andei
Fanatik.ro
Unde s-a „ascuns” Vlad Chiricheș după ce a fost umilit de Gigi Becali. Decizia surprinzătoare a veteranului...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Cine ar putea prelua conducerea PSD. Printre favoriții care să-i înlocuiască pe Ciolacu și Grindeanu din...
Adevărul
Culisele ședinței de trei ore dintre Nicușor Dan și liderii Coaliției. Testul de matematică la care a fost...
Playtech
De ce gumele, tabletele mici de ciocolată sau sucurile sunt mereu puse lângă casele de marcat? Secretul...
Digi FM
Contribuția la Pilonul 2 de pensii. Ce sumă plătește anual un angajat
Digi Sport
E gata! Se face transferul lui Ianis Hagi: "E așteptat în curând să semneze!"
Pro FM
Oana Radu și colegul ei din formație, Șerban Balaban, se căsătoresc. Artista, în culmea fericirii: „Va fi cum...
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
Adevarul
Adrian Năstase, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un la parada militară de la Beijing
Newsweek
PSD depune proiect de eliminare a CASS la pensie pentru 500.000 pensionari și persoane cu handicap
Digi FM
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Ridley Scott este „mândru” că a refuzat 20 de milioane de dolari pentru a regiza „Terminator 3”: „Nu pot fi...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...