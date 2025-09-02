Scrisoarea cu care s-a dus Sorin Grindeanu la Cotroceni. Ce i-a propus lui Nicușor Dan pentru administrația locală (surse)

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a lăsat președintelui Nicușor Dan, în urma discuțiilor avute la Palatul Cotroceni, o scrisoare în care critică varianta propusă de premierul Ilie Bolojan pentru reforma administrației locale și insistă cu procentul de 25% pentru reducerea posturilor, care a creat un adevărat blocaj în Coaliția de guvernare.

Documentul pus de liderul PSD pe masa președintelui Nicușor Dan, în posesia căruia Digi24.ro a intrat, cuprinde o serie de critici cu privire la propunerea premierului Ilie Bolojan de a tăia posturile din teritoriu cu peste 40%.

„Problema centrală nu este cifra absolută, ci metoda de implementare: reducerea se aplică liniar, fără a ține cont de specificul fiecărei comunități. Datele arată dezechilibre regionale semnificative: Bihor ar pierde doar 3%, în timp ce Buzău ar fi afectat cu -23%, Galați cu -22%, Sălaj cu -21%.

Această abordare riscă să genereze sub-administrație în zonele rurale mici, unde 2–3 funcționari în minus pot însemna absența serviciilor publice de bază (contabilitate, urbanism, asistență socială). În plus, reforma nu este corelată cu un program de digitalizare sau cu o strategie de comasare voluntară a UAT-urilor, așa cum recomandă Carta Europeană a Autonomiei Locale și practicile din Franța, Germania sau Polonia”, se arată în documentul citat.

Propunerile PSD

Social-democrații, care au amânat în ședințele Coaliției reforma locală, insistă cu procentul de 25% pentru reducerile din plan local, care s-ar aplica posturilor ocupate, dar cu anumite condiții:

Comunele mici (sub 1.500 locuitori) nu vor scădea sub 8–10 funcționari de bază, iar pentru UAT-urile mari se propune o țintă de 7 funcționari la 1.000 de locuitori;

În ceea ce privește absorbția banilor europeni, primăriile cu performanță scăzută să primească sprijin suplimentar pentru întărirea echipelor de proiecte, în timp ce UAT-urile performante ar putea reduce personal auxiliar, cu condiția reinvestirii economiilor în digitalizare;

De asemenea, în cazul primăriilor care oferă mai puțin de 30% dintre servicii în format digital, reducerile nu se aplică, fiind prioritare investițiile. La cele cu un grad al digitalizării de peste 60% tăierile pot ajunge la 20–25%;

UAT-urile care gestionează spitale, școli mari sau drumuri au nevoie de personal suplimentar, iar reducerile vor se vor aplica în special unde există suprapuneri birocratice. În timp ce comunitățile cu șomaj ridicat și populație îmbătrânită vor beneficia de o clauză de protecție, cu reduceri limitate la maximum 10%;

„Un prag de 25% aplicat inteligent, pe criterii clare și în etape, poate aduce economii bugetare fără a sacrifica funcționalitatea”, transmit social-democrații, potrivit documentului citat.

Liderii Coaliției de guvernare s-au întâlnit marți, la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan. În cadrul discuțiilor, președintele le-a cerut liderilor să nu îl mai atace pe premier și a făcut calcule împreună cu aceștia privind impactul tăierilor din teritoriu. De asemenea, s-a stabilit ca în următoarele două săptămâni liderii Coaliției să găsească o soluție finală pentru reforma locală.

