Liderii coaliției au mers la Palatul Cotroceni după conferința lui Bolojan. Nicușor Dan mediază criza guvernamentală

Președintele Nicușor Dan i-a chemat pe liderii Coaliției astăzi, de la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Întâlnirea are loc în plin scandal privind reforma locală, dar și după ce premierul a amenințat în ședințele interne cu demisia. De asemenea, șeful statului caută consens privind numirea șefilor SRI și SIE.

ACTUALIZARE 12:30 Liderii coaliției au ajuns la Cotroceni, după ce conferința de presă susținută de premierul Ilie Bolojan s-a încheiat, au precizat surse politice pentru Digi24.ro.

Discuțiile au loc în contextul tensiunilor din Coaliție cu privire la proiectele de reformă discutate la Guvern, cu precădere reforma administrației publice locale. Asta după ce premierul Ilie Bolojan ar fi pus pe masă simulări pentru o reducere cu peste 40% a posturilor din administrația locală, în loc de 25% cât fusese procentul inițial.

Propunerea i-a nemulțumit în special pe social-democrați, așa că liderii nu au reușit să se pună de acord, iar măsura a fost amânată. Este motivul pentru care premierul Ilie Bolojan ar fi amenințat cu demisia în cazul în care nu se face o reducere reală a posturilor din administrația locală.

Sursele liberale citate de Digi24 spun că Bolojan va forța să aibă mână liberă privind măsurile de reformă, adică să obțină susținerea tuturor partidelor, cu girul președintelui. Premierul consideră ca deja a acceptat multe față de cum era viziunea sa inițială.

Mai mult, liberalii sunt de parere că social-democrații au avut aceeași atitudine, de a încerca să se impună, și în ultima coaliție, când premier a fost Marcel Ciolacu.

Președintele urmează să numească șefii SIE și SRI

În perioada următoare, președintele Nicușor Dan trebuie să vină cu propuneri privind conducerea serviciilor secrete - SRI și SIE. În acest context, șeful statului caută să aibă susținerea partidelor din Coaliție, pentru ca propunerile sale să treacă de votul parlamentului.

Recent, întrebat despre propunerile pe care urmează să le facă, Nicușor Dan a lăsat transmis că urmărește înțelegere între el și majoritatea parlamentară.

