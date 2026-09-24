Siegfried Mureşan anunță că va prezenta mâine programul de guvernare. Ce condiție pune pentru o întâlnire cu Sorin Grindeanu

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a anunțat, joi, că va finaliza în cursul zilei de vineri programul de guvernare şi îl va trimite apoi și preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu. Mureșan spune că e dispus să aibă o discuţie cu șeful social-democraților, însă la Parlament, unde s-a întâlnit şi cu celelalte partide.

„Am avut o convorbire telefonică cu domnul Grindeanu ieri, în care ne-am înţeles să-i trimit liniile directoare ale programului de guvernare pe care I le-am trimis ieri în cursul după-amiezii. Nu am avut încă o a doua discuţie şi nu am avut încă o întâlnire. Vom finaliza în cel mai scurt timp, cred că în cursul zilei de mâine, programul de guvernare în detaliu şi evident că îl voi trimite domnului Grindeanu, (..) cu toate măsurile concrete pe care noi le propunem. După aceea, dacă doreşte să avem o discuţie, oricând sunt la dispoziţie, m-am întâlnit cu reprezentanţii tuturor celorlalte partide în Parlamentul României, locul în care un guvern urmează să fie votat”, a declarat Siegfried Mureşan la Adevărul, potrivit News.ro.

„Vom depune cabinetul de miniştri cu programul de guvernare până la finalul săptămânii. Vom avea audieri serioase luni şi marți, cel puţin 60 de minute pentru fiecare ministru, nu pe repede-nainte, 30 de minute, ca miniştrii să se poată prezenta şi parlamentarii de la toate partidele să poată pune întrebări”, a precizat Mureşan.

Siegfried Mureşan exclude negocieri cu AUR

Premierul desemnat a spus că nu vrea să meargă să discute cu cei de la AUR.

„Nu voi negocia nimic cu AUR, pentru că cred că ceea ce AUR propune pentru România este fundamental diferit faţă de ceea ce eu propun. Eu propun un stat modern, reformat, un stat în care să eficientizăm administraţia centrală şi locală, un stat care să gestioneze cumpătat banul public, nu propun nimic care e populist, nu propun nimic pentru care să nu avem acoperire, nu propun oamenilor case gratis sau case de de 35.000 de euro, pentru că acele lucruri nu se pot face în forma în care AUR le-a spus”, a arătat el.

Potrivit lui Sirgfried Mureşan, „AUR este un partid care se joacă cu nemulţumirile oamenilor”.

„Mai preocupat mai preocupat decât sunt de AUR sunt de oamenii care au votat AUR. Păi ei vreau să îi înţelegem şi vreau să îi ajutăm”, a subliniat el.

Editor : C.L.B.