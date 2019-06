Sorin Bota se retrage din cursa pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD

Sorin Bota a anunțat că a decis să se retragă din cursa internă pentru funcția de președinte executiv al PSD și a precizat că îl va susține pe ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici pentru această poziție.

„Am decis să mă retrag și să îl susțin pe Eugen Teodorovici și îi rog pe toți cei de aici să îl voteze”, a declarat Sorin Bota, sâmbătă la Congresul PSD.

„Toți candidații s-au completat reciproc prin ideile pe care le-au spus pentru că toți sunt cu adevărat oameni de stânga și social-democrați. Cred că începând de azi democrația în PSD a revenit. Credința în progres și bunăstarea, precum și democrația cea reală, nu cea participativă în care populația e chemată în piață fără a oferi ceva în schimb. PSD a avut o evoluție tumulotoasă în ultimii ani. PSD are și trebuie să păstreze în ADN-ul său istoria partidelor muncitorești, jertfa social-democraților din închisorile comuniste, precum și recunoașterea internațională obținută de PSDR la Paris. Poate reușim să ne găsim busola pentru a merge pe drumul cel bun”, a mai spus Bota.

Social-democratul a adăugat că stânga a început să fie divizată, iar PSD demonizat, precizând că trebuie să existe o competiție reală în partid și nu una pe grupuri de interese.

„Azi stânga a început să fie divizată, PSD demonizat, pentru că PSD nu a reușit să fie inovator, să capteze electoratul, fără iluzii personale și obsesii colective. Am utiat să fim unitari în idei vorbe și fapte. E obligatoriu să adunăm în jurul nostru care să dea greutate politică. Acestea se obține fără a abdica de la valorile social-democrate. Nu se face ca acum când e sufocat de impostori de oameni transferați ca la fotbal. Prea mulți vin la plăcinte, iar la război stau în confortul lor de acasă. Competiția trebuie să fie reală, nu pe grupuri de interese. Nu de pe 26 mai mi s-a luat albeața de pe ochi. Eu așa cred demult. O spun și am spus-o de multe ori și am avut demnitatea să o fac de fiecare dată. Poate aveam nevoie de un duș rece”, a explicat Sorin Bota.

Acesta a mai spus că este „fidel, dar nu slugarnic, critic, dar nu trădător, disciplinat, dar nu obedient”.

„Eu nu ofer posturi, nici contracte pentru primari. Pot însă să fac sacrificii, să muncesc pentru noi toți, punând înainte interesul partidului, dovadă fiind demisia mea la ASF,a tunci când partidul mi-a cerut-o. Mă recomandă trecutul faptelor mele, fidelitatea, nu funcția pe care temporar o ocup. Sunt fidel, dar nu slugarnic, critic, dar nu trădător, disciplinat, dar nu obedient”, a conchis Bota.

