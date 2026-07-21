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Legea salarizării. Olguța Vasilescu: Negocierea proastă a lui Ghinea pălește în fața faptului că vom da anual în plus 2,4 miliarde euro

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olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
Olguța Vasilescu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, marți seară, că PSD a pregătit amendamentele pentru Legea salarizării și că „dacă vor fi discutate și adoptate, cu siguranță că legea poate fi votată” în Parlament. Ea a spus că „negocierea proastă pe care a făcut-o domnul Ghinea, aceea că dacă facem legea luăm 50 de milioane de euro, iar dacă nu, pierdem 770 de milioane de euro, pălește în fața faptului că, pentru această lege, s-a ajuns la varianta cu 2,4 miliarde de euro în fiecare an”, referindu-se la reforma din PNRR.

„Noi am spus de multe ori că, dacă nu ni se acceptă amendamentele, nu vom vota această lege. O lege despre care nici nu știu de ce încă se bate lumea pe ea, pentru că pare că nimeni nu o vrea. Până la urmă, negocierea proastă pe care a făcut-o domnul Ghinea, aceea că dacă facem legea luăm 50 de milioane de euro, iar dacă nu, pierdem 770 de milioane de euro, pălește în fața faptului că, pentru această lege, s-a ajuns la varianta cu 2,4 miliarde de euro în fiecare an.

Deci, ca să nu pierdem 770 de milioane de euro, vom da în plus 2,4 miliarde de euro în fiecare an. Și uitați-vă că toate sindicatele sunt nemulțumite, pentru că, până la urmă, așa cum s-au reglat grilele, este clar că există o problemă. Nu poate să fie bibliotecarul pe același palier cu conferențiarul. Sunt multe neconcordanțe care ar trebui corectate, iar dacă acestea nu vor fi rezolvate, noi nu vom vota.

Eu spun că până săptămâna viitoare se pot regla lucrurile, mai ales că problemele au fost spuse în spațiul public, au venit toți liderii de sindicat, nu este ca și cum nu se cunosc aceste lucruri. Colegii noștri au avut întâlniri tot weekendul cu sindicatele și s-au făcut amendamentele. Dacă vor fi discutate și adoptate, cu siguranță că legea poate fi votată”, a spus Lia Olguța Vasilescu, la Antena 3 CNN.

Curtea de Apel Bucureşti a suspendat, la solicitarea Federaţiei Sanitas, procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice. Decizia de marţi poate fi atacată cu recurs. Reprezentanţii Sanitas susţin că proiectul „nu poate urma procedurile parlamentare, deoarece în Parlament nu pot fi introduse şi dezbătute proiecte de legi pe care Curtea de Apel le-a constatat, fie şi în procedura ordonanţei preşedinţiale, vădită aparenţă de nelegalitate”.

Forma actualizată a proiectului Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost publicată, vineri, pe site-ul Ministerului Muncii. În proiect se precizează că, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului sunt şi rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute de prezenta lege, drepturile salariale în plată neputând, în nicio situaţie, să fie mai mari decât cele stabilite potrivit legii. De asemenea, prin contractele colective de muncă / acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natură salarială în bani sau în natură care excedează sau contravin actualei legi.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a afirmat că proiectul de lege nemulţumeşte pe toată lumea, iar PSD va aduna amendamente de la sindicate pentru a-l modifica.

„În aceste zile am avut întâlnire şi eu şi colegii mei, cu toate sindicatele, confederaţiile sindicale, Florin Manole, Ciprian Băcaru, preşedinţii Comisiilor de muncă, tocmai pentru a strânge amendamente de la sindicate. Am avut întânire şi cu patronatele. Şi vreau să vă spun că astăzi când vorbim, şi am mai spus-o, avem o lege care nemulţumeşte pe medici, avem o lege care ne mulţumesc profesorii, avem o lege care nemulţumeşte pe cei din ordine publică, avem o lege care nemultumeşte administraţia centrală, avem o lege care nemulţumeşte aproape toate categoriile”, susține Grindeanu.

Editor : A.C.

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