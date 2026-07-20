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PNL anunță că legea salarizării va fi depusă miercuri în Parlament. Sesiune extraordinară, propusă pentru săptămâna viitoare

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VOT - PARLAMENT - ASIGURARI SOCIALE
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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PNL anunţă, luni, după şedinţa Biroului Politic Naţional, că proiectul legii salarizării va fi depus miercuri în Parlament şi susţine organizarea unei sesiuni extraordinare, săptămâna viitoare, pentru adoptarea celor şase legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Liberalii îi răspund şi liderului PSD Sorin Grindeanu, care a anunţat că PSD lucrează la mai multe amendamente, împreună cu sindicatele, arătând că amendamentele care nu respectă cerinţele convenite cu Comisia Europeană pun în pericol banii europeni. 

Biroul Permanent Naţional al Partidului Naţional Liberal a analizat, luni, stadiul proiectelor de lege necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), anunţă formaţiunea într-un comunicat oficial. 

În cadrul şedinţei, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a prezentat situaţia celor şase proiecte: patru sunt deja depuse la Parlament, iar celelalte două se află în etapa finală a consultării publice. 

„Proiectul privind consolidarea legislaţiei în domeniul integrităţii urmează să fie depus şi înregistrat marţi, 21 iulie, la Camera Deputaţilor, după finalizarea perioadei de consultare publică. Proiectul legii salarizării personalului plătit din fonduri publice urmează să fie depus miercuri, 23 iulie, la Senat. 

În urma discuţiilor, Biroul Politic Naţional a mandatat grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor şi Senat să susţină adoptarea celor şase proiecte de lege necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România. Fiecare jalon îndeplinit înseamnă bani europeni care pot fi accesaţi de România. Adoptarea proiectelor este necesară pentru obţinerea ultimei tranşe de granturi din cererea finală de plată, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro”, arată un comunicat PNL. 

PNL subliniază că aceste reforme reprezintă angajamente asumate de toate guvernele României în ultimii ani. 

„În ceea ce priveşte legea salarizării, aceasta trebuie să respecte atât cerinţele convenite cu Comisia Europeană, cât şi capacitatea reală a bugetului de stat. PNL susţine amendamentele care sunt compatibile cu jaloanele PNRR şi acceptate de Comisia Europeană. Amendamentele care încalcă aceste condiţii nu rezolvă problema, ci pun în pericol banii europeni cuveniţi României. 

Partidul Naţional Liberal consideră că, începând de săptămâna viitoare, poate fi organizată o sesiune parlamentară extraordinară. PNL susţine convocarea acesteia şi va participa activ la lucrările comisiilor şi la şedinţele de plen, astfel încât proiectele să fie adoptate în cel mai scurt timp. România nu îşi permite să piardă miliarde de euro din cauza întârzierilor sau a disputelor politice. Responsabilitatea tuturor partidelor este să respecte angajamentele asumate şi să protejeze interesele ţării", mai spune PNL în comunicat.

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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că în continuare, legea salarizării şi legea integrităţii, din pachetul de legi pentru finalizarea PNRR, nu au fost depuse în Parlament.

El a anunţat, despre legea salarizării, că PSD nu poate vota o lege care nemulţumeşte pe toată lumea şi care taie din banii profesorilor, medicilor sau militarilor.

În privinţa celorlalte legi, el a arătat că PSD este de acord cu Codul Administrativ şi legea privind sistemul de recompensare a performanţei pentru angajaţii din ANAF şi VAMĂ. Legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire şi răcire este susţinută cu amendamente, iar Codul Urbanismului va fi susţinut de PSD, cu menţiunea că pentru Bucureşti, autorizaţiile de construire trebuie să treacă la Primăria Capitalei - conform Referendumului, dar din mandatul următor, a mai anunţat liderul PSD.

Editor : A.C.

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