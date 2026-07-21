PSD a redactat un amendament prin care propune amânarea până la 1 octombrie 2026 a intrării în vigoare a cotei de TVA de 21% pentru achizițiile de locuințe. Anunțul a fost făcut de președintele partidului, Sorin Grindeanu, care spune că măsura este necesară din cauza blocajului de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) și că persoanele care au semnat deja contracte cu TVA de 9% nu trebuie să suporte consecințele problemelor din sistem.

„Partidul Social Democrat a redactat deja un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie 2026 intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. Știți problema de la ANCPI. Este o măsură absolut necesară, având în vedere situația de la Agenția Națională de Cadastru. Oamenii care au semnat deja contracte cu TVA-ul de 9% nu au absolut nicio vină pentru că o instituție a statului, condusă de PNL, nu este în stare să își protejeze infrastructura critică”, a declarat liderul PSD într-o conferință de presă.

Acesta i-a răspuns și premierului Ilie Bolojan, după ce șeful Executivului a invocat impactul bugetar al unei eventuale amânări a majorării TVA.

„Am văzut și poziția de ieri a domnului prim-ministru demis Ilie Bolojan, care a invocat din nou deficitul. Îi transmit următorul lucru: aceste tranzacții despre care vorbea mai devreme sunt deja prinse cu TVA-ul de 9%. Prin urmare, nu reprezintă nicio gaură la bugetul țării”, a afirmat Grindeanu.

AUR a depus un proiect de lege cu același obiectiv

AUR a depus în Parlament un proiect de lege prin care propune amânarea până la 1 octombrie 2026 a aplicării cotei de TVA de 21% pentru achizițiile de locuințe, în contextul blocajului de la ANCPI. Inițiativa prevede prelungirea termenelor până la care poate fi aplicată cota redusă de TVA de 9% pentru persoanele care au încheiat deja contracte și solicită dezbaterea proiectului în procedură de urgență.

Întrebat despre inițiativa AUR, Sorin Grindeanu a afirmat că și PSD a venit cu un amendament și că speră ca Parlamentul să ajungă la o soluție comună.

„Am depus și noi amendament. Eu cred că vom găsi un punct de vedere comun să putem să trecem peste această situație neplăcută unde românii nu sunt de vină, cei care și-au antamat apartamentul”, a declarat liderul PSD.

O măsură asemănătoare a fost propusă și în interiorul PNL. Potrivit surselor Digi24, senatoarea Nicoleta Pauliuc a cerut, luni seară, în ședința Biroului Politic Național al partidului, ca liberalii să depună un amendament prin care să fie amânată aplicarea majorării TVA la tranzacțiile imobiliare, în contextul în care sistemele informatice ale ANCPI sunt în continuare indisponibile.

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PSD cere și compensarea prețurilor la carburanți

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va insista și pentru introducerea unui mecanism de compensare a prețurilor la carburanți. Liderul social-democrat a spus că un amendament depus în acest sens de fostul ministru al Economiei, Bogdan Ivan, a fost blocat în Comisia pentru buget și a susținut că efectele majorării prețurilor sunt resimțite direct de populație.

„A doua chestiune este mecanismul de compensare a prețurilor la carburanți. După cum știți, a existat un amendament al colegului meu, Bogdan Ivan, care a fost blocat în ultima zi a sesiunii parlamentare la Comisia pentru buget, condusă, bineînțeles, de PNL. Dar atunci când un om simplu își face plinul la benzină sau motorină, nu se gândește la comisii parlamentare și la amendamente blocate. El simte direct la pompă faptul că este ceva ce nu funcționează în statul român. De aceea trebuie să rezolvăm urgent și această situație”, a declarat Grindeanu.

Editor : A.D.