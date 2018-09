Speranța Cliseru spune că primește telefoane anonime: „Am avut un şoc la început, că nu am mai păţit aşa ceva”

Speranţa Cliseru, prefectul Capitalei, a afirmat, marţi, după audierea la Comisia de apărare din Senat, că se simte ameninţată întrucât primeşte telefoane anonime în urma evenimentelor din 10 august. "Şicane, le-am declarat bineînţeles, dar le-am pus pe seama acestor evenimente care probabil au creat emoţie", a detaliat ea, potrivit News.ro.

La ieşirea de la audierile din Comisia de apărare din Senat, Speranţa Cliseru a fost întrebată de jurnalişti dacă a primit ameninţări.

"Nu am primit ameninţări. Păi normal că m-am simţit ameninţată, mă simt ameninţată în continuare, dar nu pot să vă spun că mă simt ameninţată pentru ce am făcut. Pentru ceea ce am făcut, eu îmi asum, am respectat legea aşa cum v-am spus de fiecare dată şi sunt convinsă că lucrurile se vor lămuri şi fiecare îşi va... veţi afla şi dumneavoastră de fapt implicarea fiecărei persoane dacă a fost în virtutea atribuţiilor de serviciu, cu depăşirea acestora sau nu", a afirmat prefectul Capitalei.

Chestionată ulterior cu privire la aceste amenninţări, ea a spus că primeşte telefoane anonime.

"M-am obişnuit, am avut un şoc la început, că nu am mai păţit aşa ceva. Şicane, le-am declarat, bineînţeles, dar le-am pus pe seama acestor evenimente care probabil au creat emoţie, anumite persoane probabil aşa consideră că se pot manifesta. Eu am telefonul public de foarte mulţi ani şi nu pot să-mi dau seama cine ar vrea să dea telefoane în miezul nopţii", a declarat Speranţa Cliseru.

