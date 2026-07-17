Un polițist din Făgăraș a obținut ordin de protecție împotriva unui șofer căruia i-a făcut, acum 11 ani, dosar penal. Agentul l-a prins pe bărbat în timp ce conducea, deși avea permisul anulat. De atunci, ar fi primit numeroase amenințări. A început să mă amenințe oriunde mă vedea”, mărturisește, sub protecția anonimatului, agentul de poliție. Recent, tânărul a obținut un ordin de protecție pentru 6 luni împotriva bărbatului.

Totul a început în 2015, atunci când polițistul l-a oprit pe bărbat pentru un control de rutină. Avea permisul de conducere anulat, așa că i-a deschis dosar penal.

„A început să mă amenințe cu fiecare ocazie cu care ne întâlneam, ocazional sau pe stradă, oriunde mă vedea și profita de faptul că nu sunt alte persoane în jur”, mărturisește, sub protecția anonimatului, polițistul.

Bărbatul a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare în 2020. După ce a fost eliberat, a continuat cu amenințările.

„Că mă bate în fața copilului, că îmi va face diverse chestii, că o va prinde pe soție, că o să îmi prindă copilul pe stradă și o să aibă grijă de el. I-am mai făcut o reclamație pentru ultraj și amenințări în anul 2023, care s-a soluționat, anul acesta, cu o clasare pentru lipsă de probe”, mai spune agentul de poliție care trăiește, de 11 ani, sub teroarea amenințărilor.

Ultima confruntare a avut loc în plină stradă, în fața fiului său de cinci ani. Sindicatul Polițiștilor Europeni a făcut o sesizare la IPJ Brașov.

„În momentul în care nu suportă consecințele de rigoare și nu sunt adopate măsuri preventive, așa cum e cea a arestului, bineînțeles că îi încurajează comportamentul. Nu doar lui, ci și celorlalți care au de gând să facă același lucru”, atrage atenția vicepreședintele Sindicatului Europol, Dan Saltelechi.

Polițiștii au deschis dosar pentru ultraj.

„Dat fiind probatoriul administrat, a fost emisă o măsură a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile”, transmite, pentru Digi24, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov, Daniel Zontea.

Agentul a obținut un ordin de protecție pentru 6 luni împotriva bărbatului.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia