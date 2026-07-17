Live TV

Video Calvarul unui agent de poliție din Brașov: amenințat de 11 ani de un bărbat pe care l-a oprit în trafic și căruia i-a făcut dosar penal

Data publicării:
ecusoan al politiei romane
Un polițist din Făgăraș a obținut ordin de protecție împotriva unui șofer căruia i-a făcut, acum 11 ani, dosar penal. Sursa: Poliția Română
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un polițist din Făgăraș a obținut ordin de protecție împotriva unui șofer căruia i-a făcut, acum 11 ani, dosar penal. Agentul l-a prins pe bărbat în timp ce conducea, deși avea permisul anulat. De atunci, ar fi primit numeroase amenințări. A început să mă amenințe oriunde mă vedea”, mărturisește, sub protecția anonimatului, agentul de poliție. Recent, tânărul a obținut un ordin de protecție pentru 6 luni împotriva bărbatului.

Totul a început în 2015, atunci când polițistul l-a oprit pe bărbat pentru un control de rutină. Avea permisul de conducere anulat, așa că i-a deschis dosar penal.

„A început să mă amenințe cu fiecare ocazie cu care ne întâlneam, ocazional sau pe stradă, oriunde mă vedea și profita de faptul că nu sunt alte persoane în jur”, mărturisește, sub protecția anonimatului, polițistul.

Bărbatul a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare în 2020. După ce a fost eliberat, a continuat cu amenințările.

„Că mă bate în fața copilului, că îmi va face diverse chestii, că o va prinde pe soție, că o să îmi prindă copilul pe stradă și o să aibă grijă de el. I-am mai făcut o reclamație pentru ultraj și amenințări în anul 2023, care s-a soluționat, anul acesta, cu o clasare pentru lipsă de probe”, mai spune agentul de poliție care trăiește, de 11 ani, sub teroarea amenințărilor.

Ultima confruntare a avut loc în plină stradă, în fața fiului său de cinci ani. Sindicatul Polițiștilor Europeni a făcut o sesizare la IPJ Brașov.

„În momentul în care nu suportă consecințele de rigoare și nu sunt adopate măsuri preventive, așa cum e cea a arestului, bineînțeles că îi încurajează comportamentul. Nu doar lui, ci și celorlalți care au de gând să facă același lucru”, atrage atenția vicepreședintele Sindicatului Europol, Dan Saltelechi.

Polițiștii au deschis dosar pentru ultraj.

„Dat fiind probatoriul administrat, a fost emisă o măsură a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile”, transmite, pentru Digi24, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov, Daniel Zontea.

Agentul a obținut un ordin de protecție pentru 6 luni împotriva bărbatului.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri. Câte...
nava ruseasca racheta profimedia
3
Rusia și-a pus forțele nucleare „în alertă maximă”. Anunț făcut de consilierul lui Putin...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_59_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Sondaj IRES: Pe cine îi consideră românii vinovați pentru actuala criză politică. Câte...
Zele
5
Zelenski, surprins de Ziua Franţei în timp ce rupe capacul de la sticla de plastic. Val...
Scandal uriaș! Ar fi o lovitură de proporții pentru Argentina: au cerut suspendarea la finala Cupei Mondiale 2026
Digi Sport
Scandal uriaș! Ar fi o lovitură de proporții pentru Argentina: au cerut suspendarea la finala Cupei Mondiale 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat cu mainile incatusate la spate
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a sechestrat o fată de 11 ani în toaleta unei benzinării din Brașov
parapanta agatata in pomi
O femeie s-a prăbușit cu parapanta în Brașov. Salvamontiștii au coborât-o dintr-un arbore, unde rămăsese agățată la 10 metri înălțime
arestare perchezitii ZIUA POLITIEI ROMANE - TIMISOARA
Anchetă într-un caz de înșelăciune cu prejudiciu de peste un milion de euro: o grupare internațională vindea mașini care nu existau
big_WhatsApp Image 2026-07-06 at 12.03.54 (3)
Zece tablouri furate din Italia au fost găsite în România. Valoarea lor depășește 90.000 de euro
urs brun
O ursoaică de 11 ani a fost împușcată la Brașov. O alta, care avea 3 pui, a fugit în pădure speriată de semnalele acustice
Recomandările redacţiei
Donald Trump cu Benjamin Netanyahu, în timpul unei vizite în SUA
De la „Riviera Orientului Mijlociu” la o tabără-pilot: Ce a mai rămas...
drona - marina olandeza
Cum folosește marina olandeză tehnologia pentru a-și transforma...
nicusor dan kiev 8 bis
Nicuşor Dan: Soluția pentru criza politică este la partide. Ce crede...
narco-submarin capturat de marina columbiană
„E ca în «Mad Max», dar pe mare”. Noua „autostradă” a cocainei...
Ultimele știri
Pentagonul analizează acțiuni militare împotriva Cubei. Ce scenarii sunt luate în calcul (CBS News)
UE va solicita SUA scutiri de taxe pentru exporturi cheie. Propunerea include o varietate de produse, inclusiv brânză, vin și roboți
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va putea fi observată 
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Văduva lui Hugh Hefner regretă căsnicia cu mogulul: "M-am făcut tot mai mică pentru ca lumea lui să pară și...
Cancan
Anunț de ULTIMĂ ORĂ pentru românii care merg în Grecia! S-a declarat stare de urgență pe 7 insule 😲
Fanatik.ro
Analiza financiară a lui CFR Cluj. Cât de mult afectează, de fapt, bugetul ardelenilor excluderea din cupele...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Soția lui Lautaro Martinez, mesaj emoționant după ce Argentina s-a calificat în finala Cupei Mondiale 2026...
Adevărul
Obiceiurile turiștilor care îi enervează pe hotelieri. Greșelile care pot aduce costuri suplimentare
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Cum a ajuns Messi să se pozeze cu bebelușul Lamine Yamal în 2007. Cei doi se înfruntă acum în finala CM 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata! A venit verdictul VAR, după ce englezii au spus că ambele goluri ale Argentinei trebuiau anulate
Pro FM
Andreea Bănică se mândrește cu felul în care arată în costum de baie la 48 de ani: "Nu încerc să păcălesc...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sacrificiul pe care Matt Damon nu îl va mai face niciodată pentru un rol: „Nu este ceva ce voi repeta”
Adevarul
Cazul care a divizat Italia: bijutier condamnat „pe viață” pentru că a împușcat doi tâlhari după un jaf. Apel...
Newsweek
Creștere explozivă a dosarelor de pensie ajunse la CCR. Formula de calcul ar putea fi schimbată. CASS, anulat!
Digi FM
"Glezna mea este încă ruptă". Lindsey Vonn continuă cea mai dificilă cursă din viața ei, la cinci luni după...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dick Van Dyke are 100 de ani și spune că acesta este secretul longevității sale. Studiile îi dau dreptate
Digi Animal World
Momentul când un bărbat de 65 de ani este atacat de un bizon: „Era chiar deasupra mea”. Imaginile sunt greu...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...