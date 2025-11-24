Vicepremierul Tánczos Barna vine azi la Digi24, de la ora 21:00

Vicepremierul Tánczos Barna vine azi la Digi24 să discute despre reformele care vor fi aplicate de anul viitor, cum vrea Guvernul să taie din cheltuieli, ce impozite ar putea să dispară și ce venituri plătite de stat ar putea să crească totuși în 2026. Tánczos Barna va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu la „Jurnalul de Seară”.

A reușit România să renegocieze termenul privind reglementarea pensiilor magistraților sau va pierde banii din PNRR? Ce companii intră în proiectul pilot al Guvernului de restructurare? Ce se va întâmpla cu impozitul minim pe cifra de afaceri, despre care mai mulți oficiali guvernamentali spun că e o frână pentru anumite industrii? După creșterea de impozite urmează și reforme? Ce pensii vor primi totuși unele majorări la anul? Vicepremierul Tánczos Barna vine azi la Digi24 pentru a discuta despre bani, politică și reforme, de la ora 21:00.

