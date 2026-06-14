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Protestatarii albanezi au smuls gardurile șantierului unde familia Trump urmează să construiască un resort turistic de lux

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Albania Protest
Protestatarii albanezi, dând jos gardul șantierului. Foto: Profimedia
Din articol
Localnicii reclamă confiscarea terenurilor Controverse legate de proiectele asociate familiei Trump

Aproximativ 200 de protestatari au dărâmat sâmbătă gardurile metalice și de sârmă ghimpată care înconjurau un șantier de construcție a unui complex de lux de pe coasta adriatică a Albaniei, un alt semn al nemulțumirii crescânde față de construcțiile din zonele sensibile din punct de vedere ecologic, scrie Reuters.

Albanezii protestează de săptămâni întregi la adresa unui complex turistic de lux planificat, susținut de o companie care are legături cu Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, în apropiere de Vlora, localitate renumită pentru păsările flamingo și ⁠un loc de cuibărit al țestoaselor.

Incidentul a avut loc în localitatea Rrjoll, în nord-vestul Albaniei, unde locuitorii susțin că terenurile pe care urmează să fie construit un resort de cinci stele au fost preluate fără ca proprietarii să primească despăgubiri adecvate.

Protestatarii au arborat steaguri naționale albaneze și au scandat lozinci antiguvernamentale în timp ce au îndepărtat gardurile amplasate în jurul șantierului.

Protestul reprezintă cel mai recent episod dintr-un conflict care durează de mai multe luni și care vizează atât statutul juridic al terenurilor, cât și impactul unor investiții turistice majore asupra mediului și comunităților locale.

Localnicii reclamă confiscarea terenurilor

Participanții la protest susțin că autoritățile au ignorat revendicările a aproximativ 200 de familii care afirmă că dețin drepturi asupra terenurilor incluse în proiectul turistic.

„Protestele nu se vor opri până când locuitorii din Rrjoll nu vor primi compensații. Suntem 200 de familii ale căror terenuri au fost confiscate”, a declarat pentru presa internațională Zeke Nikolle Shullani, unul dintre proprietarii implicați în dispută.

Mai mulți localnici au acuzat investitorii și autoritățile că au aprobat proiectul fără consultarea comunității și fără clarificarea situației proprietății asupra terenurilor. Potrivit acestora, dezvoltarea imobiliară amenință una dintre puținele zone costiere rămase relativ neafectate de construcții masive.

Deși la fața locului au fost prezenți reprezentanți ai forțelor de ordine, presa internațională relatează că poliția nu a intervenit pentru a împiedica demolarea gardurilor. Nu au fost raportate victime în urma incidentului.

Proiectul beneficiază de statutul de „investiție strategică”, acordat de guvernul albanez, o facilitate care permite accelerarea procedurilor administrative și a accesului la terenuri pentru dezvoltări considerate importante pentru economia țării.

Controverse legate de proiectele asociate familiei Trump

Protestul de la Rrjoll are loc pe fondul unor dezbateri mai ample privind transformarea litoralului albanez într-o destinație pentru investiții turistice de lux. În ultimele săptămâni, mai multe organizații de mediu și grupuri civice au criticat planurile de construire a unor resorturi și complexe rezidențiale în apropierea unor habitate naturale protejate.

În centrul atenției se află și un proiect separat de dezvoltare turistică în apropiere de Vlorë, asociat unor companii legate de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump. Zona vizată este cunoscută pentru ecosistemele sale fragile, inclusiv pentru prezența coloniilor de flamingo și a plajelor unde își depun ouăle anumite specii de țestoase marine.

Criticii proiectelor susțin că extinderea rapidă a infrastructurii turistice riscă să afecteze biodiversitatea și să modifice ireversibil peisajul natural al litoralului albanez. De cealaltă parte, autoritățile argumentează că investițiile sunt esențiale pentru dezvoltarea economică, crearea de locuri de muncă și creșterea atractivității Albaniei pe piața turismului internațional.

Controversele au atras și atenția instituțiilor europene. În ultimele luni, Comisia Europeană a solicitat Albaniei să se asigure că legislația și procedurile de autorizare respectă standardele Uniunii Europene în domeniul protecției mediului, în contextul procesului de aderare al țării la blocul comunitar.

 

Editor : M.C

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