Vlad Gheorghe cere Guvernului referendum pentru desființarea sectoarelor din București: „Să avem un singur primar, o singură Capitală"

Vlad Gheorghe.
Vlad Gheorghe. Foto: Inquam Photos / George Călin

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, care s-a declarat interesat să candideze la Primăria Capitalei, vrea un referendum pentru desființarea sectoarelor din București, dar și a județului Ilfov. Potrivit acestuia, „baronii de sectoare au bani și nu știu ce să facă cu ei”.

„Îi cer lui Ilie Bolojan să organizeze un referendum pentru desființarea sectoarelor și a județului Ilfov, odată cu alegerile pentru Capitală. (...)

Pentru a avea un singur București, un singur primar, o singură capitală. În 2028, când vom avea alegeri la termen, să nu mai avem șapte primari – baroni de sector”, a declarat fostul europarlamentar marți dimineață, la sediul Guvernului. 

Vlad Gheorghe susține că Bucureștiul trăiește pe datorie „în timp ce baronii au bani și nu știu ce să facă cu ei”: „Baronii de sector fac toate ilegalitățile posibile: tablete exorbitante, construcții ilegale peste magistrale de gaz. (...) În plus, avem situația în care un director dintr-o primărie de sector are salariu mai mare decât un ministru, iar un șef de serviciu – salariu mai mare decât un secretar de stat”.

Chiajna și Popești-Leordeni ar trebui să fie cartiere ale Bucureștiului, mai transmite acesta, iar impactul desființării primăriilor de sector ar fi între 2 și 6 miliarde de lei pe an. 

„Reguli diferite pentru parcare, pentru aprobări. În spatele fiecărei reguli e un funcționar și un „directoraș” care nu fac altceva decât să împiedice bunul mers al Capitalei. Pe lângă economia financiară, dezvoltăm mai puternic Capitala. Putem avea și la nivel de poliție – acum avem șapte poliții locale care nu fac nimic”, a mai declarat Vlad Gheorghe. 

Fostul europarlamentar a depus solicitarea privind organizare referendumului la cancelaria prim-ministrului, însă, potrivit legii, cererea nu are niciun efect juridic, iar premierul nu este obligat să vină cu un răspuns. Referendumul local pentru modificarea limitelor teritoriale și pentru fuzionarea sau divizarea unor localități poate fi organizat de către Guvern, la inițiativa Ministerului Dezvoltării. 

