Povești de succes: compania care investește în economia românească și în angajații săi

Contribuția la bugetul de stat, numărul mare de angajați și inovarea sunt elementele care fac din sectorul de producție o piatră de temelie a economiei României. În acest context, de trei decenii, Philip Morris România este una dintre companiile importante care contribuie la dezvoltarea economică a țării. Compania a investit peste 730 de milioane de dolari în fabrica din Otopeni doar în ultimii opt ani și a contribuit astfel la crearea de locuri de muncă și la stimularea inovării. Philip Morris România este recunoscută pentru faptul că pune pe primul loc bunăstarea angajaților, aspect confirmat de certificarea Angajator de Top, pe care a obținut-o în 2025 pentru al 11-lea an consecutiv.

Atitudinea companiei față de oameni subliniază angajamentul față de crearea de valoare pe termen lung, iar sentimentul de stabilitate pe care îl oferă o astfel de abordare se traduce, în primul rând, în fidelitatea și implicarea angajaților. Bogdan Vintilă, Manager Web & E-commerce, Adelina Munteanu, Manager Customer Care & Remote Activation și Iulia Găinaru, Territory Manager Consumer Engagement, toți angajați ai diviziei comerciale a Philip Morris România, povestesc despre experiența lor în cadrul companiei. Un fir roșu leagă poveștile lor individuale: toți sunt deschiși provocărilor și dispuși să le înfrunte.

„Mă ocup de tot ce înseamnă call center. Atunci când un consumator sună cu diverse probleme, comentarii sau dorințe, la noi ajunge. Comunicarea cu clienții și consumatorii e plăcută în mare parte, dar mereu vor apărea și situații neprevăzute pe care trebuie să le gestionăm”, recunoaște Adelina Munteanu, Manager Customer Care & Remote Activation.

„Lucrăm într-o companie care te încurajează să gândești „out of the box”. Trebuie să-ți folosești creativitatea și să cauți mereu metode inovatoare să ajungi la publicul tău, iar la finalul zilei trebuie să rămânem extrem de responsabili cu ceea ce comercializăm – un produs destinat doar fumătorilor adulți”, explică Bogdan Vintilă, Manager Web & E-commerce.

„E un mediu dinamic, care mă ține antrenată și îmi dă energia de care am nevoie”, spune și Iulia Găinaru, Territory Manager Consumer Engagement. „Îmi plac compania și colegii, lucrez aici de 11 ani și nu aș fi rămas dacă nu mi-ar fi plăcut ce fac. Îmi place pentru că eu am această abilitate de a mă adapta foarte rapid la schimbare. Aleg întotdeauna să fac lucrurile cu pasiune, iar aici am găsit mediul care să mă stimuleze.”

Compania generează peste 1.500 de locuri de muncă directe și alte mii în mod indirect. Avantajele se simt încă din procesul de on-boarding al oamenilor, unul dintre cele mai complexe din România. Confirmă Adelina Munteanu care s-a alăturat de curând companiei și tocmai a traversat acest proces: „Ai și zona tehnică, dar și cea umană, o mulțime de resurse care se investesc în oameni, coaching, mentorat, job shadowing, toate există pentru a-i ajuta pe nou-veniți ca pe parcursul primelor lor luni în companie să reușească să își dezvolte abilități pe care le folosesc la job. Dar este vorba și de o dezvoltare personală, care este un beneficiu pentru angajat în sine. Am lucrat doar în companii mari care au toate procese bine stabilite, dar aici mi s-a părut de departe cea mai mare atenție și grijă pe formarea noului angajat.”

„Sunt în companie de la finalul lui 2016 și am ocupat mai multe poziții.”, adaugă Bogdan Vintilă. „Compania îți permite să faci schimbări de poziție, în măsura în care vede că te pricepi și îți dorești. Îmi place mult faptul că-ți oferă ocazia să vii cu idei. Sigur, trebuie să te lupți pentru ele, să le pui pe masă, să gândești strategic, să vii cu argumente solide și să convingi multă lume. Dar nu te restricționează, compania îți dă voie să gândești, apoi te ajută să filtrezi ideea și să ai ajutorul celor de la marketing, vânzări, legal, financiar, toată lumea pe la care treci te ajută să-ți poți face ideea implementabilă. Iar odată ce ai primit aprobarea, ai întreaga responsabilitate. Dacă e un plan bun, vin și colegii din echipa globală și încep să te întrebe cum ai făcut sau cum vezi posibilă replicarea ideii pe altă piață. Asta mi se pare o dovadă enormă de suport și încredere.”

Desigur, într-o companie atât de mare, poate fi ușor să pierzi contactul sau perspectiva de ansamblu. Există, însă, programe de schimb de informații între departamente în care fiecare încearcă să înțeleagă de la celălalt ce soluții sau ce nevoi are în diverse situații. Aceeași abordare este aplicată și în relația cu fiecare angajat și creează un echilibru între locul de muncă și viața de familie, atât de apreciat de angajații din Philip Morris România.

„Ca părinte, pot spune că cele mai frumoase momente pe care le-am trăit în viață s-au întâmplat de când sunt aici, dar și primele fire de păr alb tot aici le-am dobândit”, râde Iulia. „Cred că ce-mi place cel mai mult este partea asta de work-life balance, flexibilitatea programului de lucru. Îmi place că găsesc înțelegere și sprijin. Cumva, am această liniște, nu stau stresată: mereu găsesc înțelegere atunci când am nevoie. Iar asta chiar face diferența.”

„Ajută foarte mult mediul de lucru cu adevărat flexibil”, crede și Adelina. „Am persoane în echipă care sunt la master, la facultate, care au acasă familie, sunt diferite situații pe care nu le poți gestiona cu un program foarte fix și cu un standard clasic de a colabora. Ei sunt mai fericiți, mai productivi și pot să-și ajusteze prioritățile atât în viața personală, cât și în cea profesională.”

Compania trece printr-un proces de transformare, atât la nivel local, cât și global. Dintr-un producător de țigări, se transformă într-o companie care dezvoltă alternative inovatoare. Aceste produse fără fum, deși nu sunt lipsite de riscuri, reprezintă o alegere mai bună decât continuarea fumatului. Obiectivul final al companiei este înlocuirea completă a țigărilor. Chiar dacă transformarea este una radicală, compania continuă să inspire și să creeze un mediu de lucru în care fiecare angajat poate prospera. Mentalitatea de creștere, spiritul inovator al companiei și cultura acesteia codificată în ADN-ul PMI, sunt fundamentul succesului și asigură un mediu de lucru dinamic și plin de oportunități.

„Am fost implicată în mod direct în procesul de transformare al companiei și am simțit că am pus și eu câteva cărămizi bune la această construcție. Am lucrat direct cu consumatorul final și îmi place să cred că acele cărămizi pe care le-am pus sunt solide. Eu sunt omul care nu face multe compromisuri, dar nu aș face niciodată ceva ce nu mi-ar plăcea. Jobul în sine, compania sunt lucruri care m-au ajutat să cresc și să mă dezvolt și mi se pare normal să întorc experiența”, mărturisește Iulia Găinaru.

Philip Morris România a primit certificarea Angajator de Top în urma unei evaluări independente realizate de Top Employers Institute. Oameni talentați, politici de resurse umane și valori clare, oportunități de promovare – acestea sunt ingredientele de care are nevoie o companie pentru a primi această recunoaștere. Certificarea Angajator de Top este, în egală măsură, un angajament și o provocare pentru viitor. Compania promite să continue să investească în economie, dar și în oameni pentru a se asigura că rămâne un loc de muncă de top, care să atragă talente pe care să le ajute să se dezvolte.

