Arta, designul, inovația și tehnologia își dau mâna în noul IQOS Boutique Victoriei. Instalație unică în centrul conceptului

IQOS Boutique Victoriei s-a deschis în centrul Bucureștiului ca un spațiu care combină designul, arta și tehnologia într-o experiență diferităde un magazin obișnuit, gândită pentru comunitatea de consumatoriadulți IQOS.Odată cu această deschidere, rețeaua națională IQOS ajunge la 120 de puncte de vânzare și evoluează către un format axat pe experiență, dincolo de funcția comercială clasică.

IQOS Boutique Victoriei a fost inaugurat pe 26 iunie și reflectăenergia în continuă schimbare a orașului. Proiectul merge dincolo de deschiderea unui nou spațiu și face parte din strategia companiei de a accelera tranziția către un viitor fără fum, prin dezvoltarea de alternative dedicate fumătorilor adulți.

„Astăzi inaugurăm boutique-ul IQOS de pe Calea Victoriei, iar acesta nueste doar un simplu boutique, ci sediul IQOS, liderul mondial al produselor fără fum. Suntem foarte bucuroși pentru că, în sfârșit, avemun magazin situat acolo unde ar trebui să se afle un lider: pe cea maianimată stradă din România, plină de oameni, și anume în București.", a declarat Carmina Fusté, director general Philip Morris România.

Spațiul este completat de o instalație artistică interactivă semnată de Sebastian Comănescu, realizată special pentru IQOS Boutique Victoriei în cadrul proiectului „Studioul Curiozității". Instalația faceparte dintr-o serie mai amplă de colaborări cu artiști vizuli români, care creează lucrări inspirate de specificul fiecărui oraș în care este deschis un astfel de spațiu.

„Pentru mine Bucureștiul înseamnă un melanj de detalii și ritmuri și mai ales fațade, clădiri, oameni și interacțiunea lor cu clădirile și invers. Amintrodus niște senzori de proximitate care activează efecte luminoase. În practica mea mereu încerc să lucrez cu tehnologie si cu artă și asta înseamnă că trebuie să încerc straturi noi să încerc metode noi și curiozitatea are un rol pivotal." , a transmis Sebastian Comănescu, artistul vizual care semnează instalația.

În cazul Bucureștiului, instalația realizată pentru IQOS Boutique Victoriei funcționează ca o dioramă urbană interactivă, care reinterpretează clădiri emblematice de pe Calea Victoriei și dinamica orașului. Prin senzori și efecte de lumină, lucrarea reacționează la prezența vizitatorilor, care pot activa diferite straturi vizuale.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.

Editor : A.D.V.