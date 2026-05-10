Premierul Ilie Bolojan, aplaudat în Cetatea Oradea, la ieşirea dintr-un restaurant

Premierul Ilie Bolojan a fost aplaudat cînd ieşea dintr-un restaurant, după ce a participat la un eveniment. Imaginile au fost postate în mediul onlime, iar cel care le-a publicat a apreciat că se întâmplă mai rar ca un prim-ministru să fie aplaudat la scenă deschisă la cteva zile după ce a fost demis prin moşiune de cenzură.

Potrivit imaginilor postate pe Facebook, vineri seară, premierul Ilie Bolojan a fost aplaudat la ieşirea dintr-un restaurant, în Cetatea Oradea.

„Să fii aplaudat la scenă deschisă când ieşi dintr-un restaurant după ce ai fost demis printr-o moţiune de cenzură mai rar. Respect Ilie Bolojan”, este mesajul publicat de Dacian Meza.

Contactat de BIHOREANUL, acesta a afirmat că Ilie Bolojan a fost aplaudat atât la sosire, cât şi la plecare.

„Eu am vrut să filmez ca să se vadă reacţia din Oradea, să se vadă cum e apreciat omul”, a afirmat Dacian Meza pentru BIHOREANUL.

Oamenii se aflau în zonă pentru a participa la Festum Varadinum Majális, eveniment al comunităţii maghiare din oraş, ajuns la ediţia a 34-a şi organizat anul acesta sub mottoul „Punct comun”.

Sâmbătă, premierul s-a aflat în judeţul Mureş, unde a inspectat lucrările de la Institutul Inimii, precum şi pe cele de la termocentrala din Iernut.

