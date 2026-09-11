Inspectoratul General al Aviației dezminte schimbarea conducerii: „Informația este falsă”. Decizia atribuită lui Ilie Bolojan, un fals

Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a dezmințit informațiile apărute în mediul online privind schimbarea conducerii instituției. Reprezentanții IGAv au avertizat că este distribuită o imagine care prezintă în mod fals o presupusă decizie a premierului interimar Ilie Bolojan prin care un alt cadru militar ar fi fost împuternicit să îndeplinească atribuțiile de inspector general.

„În ultimele ore, în mediul online este redistribuită frecvent o imagine care prezintă, în mod fals, o pretinsă decizie a prim-ministrului României, privind împuternicirea unui alt cadru militar pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției de inspector general al Inspectoratului General de Aviație. Informația este falsă”, transmite IGAv, într-o postare publicată vineri pe Facebook.

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De asemenea, decizia este semnată de Ilie-Gabriel Bolojan, însă este greșit deoarece numele premierului interimar este Ilie-Gavril Bolojan. Și numele secretarului al Guvernului este scris greșit, Dan Morșinec, însă pe acesta îl cheamă de Dan Reșitnec.

Instituția a adăugat că funcția de inspector general este deținută în continuare de generalul de flotilă aeriană Cătălin-Paul Dache, care ocupă această poziție din 2019.

„În prezent, funcția de inspector general al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne este deținută de generalul de flotilă aeriană Cătălin-Paul Dache, aflat în funcție încă din anul 2019”, precizează reprezentanții IGAv.

Apel la verificarea informațiilor

Inspectoratul General de Aviație atrage atenția că imaginea este prezentată în mod înșelător drept un document oficial și recomandă verificarea informațiilor înainte de redistribuirea lor.

„Imaginea distribuită pe rețelele de socializare este prezentată în mod înșelător ca fiind o decizie oficială a prim-ministrului României și nu reflectă situația reală privind conducerea Inspectoratului General de Aviație”, se arată în mesajul instituției.

IGAv le recomandă celor care întâlnesc astfel de informații să verifice atât sursa, cât și autenticitatea documentelor înainte de a le distribui.

„Recomandăm tuturor celor care întâlnesc aceste tipuri de informații să verifice sursa și autenticitatea documentelor înainte de redistribuire”, mai transmite instituția.

Potrivit IGAv, informațiile oficiale privind activitatea și conducerea instituției sunt comunicate prin canalele oficiale ale instituțiilor statului român.

La rândul său, Guvernul a dezmințit informația privind numirea colonelului Cristian Măciucă la conducerea IGAv.

O altă informație dezmințită de purtătoarea de cuvânt a Executivului Ioana Dogioiu a fost cea privind o demisie a lui Ilie Bolojan de la șefia interimară a Guvernului.

„Observ că se propagă varianta demisiei premierului Ilie Bolojan. Este un fake news absolut. Nu se pune această problemă”, a transmis, vineri, aceasta.

Plecarea din funcţia a lui Ilie Bolojan, după ce Guvernul a fost demis prin moţiune de cenzură, a fost cerută în repetate rânduri de câtre PSD, dar liderul PNL a precizat că demisia sa nu ar rezolva problema crizei politice.

Editor : Ana Petrescu