Video Preot și profesor de religie din Constanța, acuzat că a încercat să corupă sexual doi elevi. Mitropolia Tomisului l-a suspendat

Data publicării:
descărcare (2)
Anchetă la Constanța după ce un preot, care era și profesor de religie, ar fi încercat să corupă sexual doi elevi de liceu. Foto. Digi24

Un preot din Năvodari, care este și profesor de religie la un liceu din Constanța, este cercetat după ce ar fi trimis mai multe mesaje cu conținut sexual explicit unor elevi. Adolescenții implicați au 16 și 17 ani. Mitropolia Tomisului a anunțat că l-a retras pe bărbat de la slujire.

Bărbatul, în vârstă de 48 de ani, slujea la o biserică din Năvodari și preda religia la o unitate de învățământ din Constanța. Polițiștii din Mamaia au fost sesizați printr-un apel la 112 că acesta ar fi trimis mesaje cu tentă sexuală unui elev de 17 ani.

Ancheta vizează și un posibil incident similar, în care ar fi implicat un elev de 16 ani.

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a deschis o anchetă, iar conducerea liceului unde preda preotul a format o comisie care îl cercetează, deoarece faptele ar fi fost comise în timpul orelor de curs.

