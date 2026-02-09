Live TV

România a primit avizul formal al OCDE pentru afaceri fiscale. Ministerul Finanțelor: un pas major în procesul de aderare

Foto: Profimedia Images
România a primit Avizul Formal al Comitetului pentru Afaceri Fiscale al OCDE, una dintre cele mai importante și dificile etape din procesul de aderare la organizație, a anunțat Ministerul Finanțelor. Decizia confirmă că legislația fiscală și modul de aplicare a acesteia sunt aliniate la standardele internaționale, iar instituțiile române au capacitatea de a implementa regulile OCDE.

Potrivit Ministerului Finanțelor, avizul arată că politicile fiscale ale României respectă bunele practici aplicate în statele membre ale organizației, atât la nivel legislativ, cât și în ceea ce privește activitatea autorităților fiscale.

Evaluări tehnice complexe

Avizul a fost acordat după evaluări realizate în zece grupuri de lucru ale Comitetului pentru Afaceri Fiscale, unul dintre cele 25 de comitete care analizează România în procesul de aderare la OCDE.

Evaluarea a inclus mai multe runde de verificări, solicitări de clarificări și ajustări legislative, într-un proces de tip „peer review”, în care toate statele sunt analizate după aceleași standarde.

Autoritățile spun că această etapă este considerată printre cele mai dificile, din cauza complexității tehnice și a cerințelor ridicate impuse statelor candidate.

Rezultatul pozitiv a fost obținut în urma modificărilor legislative și a schimbărilor administrative realizate de Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Printre acestea se numără și modificările aduse Codului de procedură fiscală prin Ordonanța Guvernului nr. 11/2025, care vizează procedurile amiabile între state și regulile privind prețurile de transfer.

Ministerul Finanțelor a transmis că evaluarea nu a vizat doar schimbările din lege, ci și modul în care acestea sunt aplicate în practică, fiind confirmată funcționarea mecanismelor administrative în linie cu standardele OCDE.

Pas înainte în aderarea la OCDE

Adoptarea Avizului Formal este considerată un pas important în procesul de aderare al României la OCDE și contribuie la creșterea credibilității sistemului fiscal românesc la nivel internațional.

Procesul de aderare continuă, urmând evaluări și în celelalte domenii analizate de organizație înainte de o decizie finală privind aderarea.

