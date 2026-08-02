Salvamontiştii din Sibiu au intervenit pentru a salva un parapantist blocat într-un copac în Munţii Făgăraş

Un parapantist a rămas blocat, duminică după-amiază, într-un copac în zona Văii Arpăşelului, fiind în desfăşurare o intervenţie a salvamontiştilor pentru recuperarea acestuia, a informat Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu.

Tot duminică, salvatorii montani din Sibiu au intervenit în sprijinul unui băiat de 10 ani care a suferit o plagă la genunchiul stâng în urma unei căzături cu bicicleta, potrivit Agerpres.

„La această oră, echipele Salvamont Sibiu intervin simultan la două misiuni de salvare în zone diferite ale judeţului: Munţii Făgăraş - un parapantist a rămas blocat într-un copac în zona Văii Arpăşelului. Salvatorii montani se deplasează către locul incidentului pentru extragerea acestuia în condiţii de siguranţă; Munţii Cindrel - un băiat în vârstă de 10 ani a suferit o plagă la genunchiul stâng în urma unei căzături cu bicicleta. Victima a primit primul ajutor din partea echipajului Salvamont şi este transportată la Răşinari, unde va fi predată unui echipaj al Serviciului de Ambulanţă", a transmis Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu, pe pagina de Facebook a instituţiei.

Totodată, sâmbătă, salvatorii montani sibieni au intervenit în sprijinul celor de la Salvamont Argeş pentru recuperarea unei victime în vârstă de 74 de ani, care şi-a pierdut viaţa în urma unei căderi de la înălţime în Munţii Făgăraş, mai arată sursa citată.

Editor : M.B.