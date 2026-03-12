Live TV

Când va fi lansată noua platformă digitală din Sănătate. Alexandru Rogobete: „Pacientul îşi va putea vedea dosarul electronic”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că, în câteva luni, va fi disponibilă noua platformă digitală din domeniul sănătăţii, care va conecta atât furnzorii, cât şi pacienţii. „Pacientul îşi va putea vedea, într-un final apoteotic, după 36 de ani, dosarul electronic”, afirmă ministrul, precizând că, în 2-3 ani de zile, sistemul de sănătate din România va fi transformat cât de mult se poate în zona digitală.

„Medicina digitală în România a început deja. Odată cu programele prin PNRR, totuşi, s-au făcut investiţii masive în zona digitală în ultimii ani de zile. În câteva luni va fi disponibilă noua platformă digitală din domeniul sănătăţii care va conecta atât furnzorii cât şi pacienţii, vorbim despre o platformă interactivă în care pacientul îşi va putea vedea, as putea spune într-un final apoteotic, după 36 de ani, dosarul electronic al pacientului, se vor putea realiza programări”, a declarat Alexandru Rogobete, potrivit News.ro. 

Acesta a dat expemple de mai multe unităţi medicale care funcţionează deja în regim digital: Spitalul Judeţean din Timişoara, unde Clinica ATI funcţionează de aproape 1 an şi jumătate fără foi, Spitalul Marie Curie din Bucureşti şi Spitalul de Copii din Iaşi.

„Când vorbim de digitalizare în sănătate, mai degrabă discutăm despre o transformare digitală, pentru că transformarea activităţii medicale într-un format digital este un proces care nu se poate face peste noapte, are nevoie de infrastructură şi asta am încercat să asigurăm prin programele din PNRR”, a precizat ministrul.

Alexandru Rogobete a adăugat că medicina digitală „are nevoie de o conduită adaptată regimului digital, discutăm de securitate cibernetică, despre datele pacientului, de o abordare şi o viziune puţin diferită asupra actului medical utilizând instrumentele medicale”.

„Sunt încrezător că în perioada imediat următoare, adică următorii 2-3 ani de zile, sistemul de sănătate din România va fi transformat cât de mult se poate în zona digitală. De asemenea, România este pregătită în momentul de faţă pentru a se alinia spaţiului european de date pe zona medicală şi vom începe procedurile pentru conectare, astfel încât românii să aibă acces la datele medicale oriunde se află în Europa”, a mai afirmat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a participat la Gala Doctorului Digital 2026, care a avut loc la MINA Museum din Bucureşti, la eveniment fiind prezent şi primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

