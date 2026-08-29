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Rogobete, atac la Bolojan după inaugurarea unui spital: „Le-aţi explicat medicilor cum trebuie să lucreze cu mai puţini bani?”

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alexandru rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătăţii din partea PSD în cabinetul condus de Ilie Bolojan, îl ironizează pe premierul interimar, după ce acesta a participat, sâmbătă dimineaţă, la inaugurarea unui nou Centru de patologie vasculo-cerebrală şi neurochirurgie în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj.

„Astăzi, Premierul demis Ilie Bolojan a mai făcut ceva ce-i place foarte mult: a tăiat. De data aceasta, din fericire, a tăiat doar panglica la inaugurarea unui spital nou, construit de alţii cu bani din PNRR. Dacă-i de tăiat, e şi Ilie Bolojan acolo. Astăzi, la Cluj, s-a inaugurat un nou spital: Centrul de Neurochirurgie şi Patologie Neurovasculară, construit prin PNRR. Felicit echipa Ministerului Sănătăţii, autorităţile locale, conducerea şi profesioniştii spitalului, constructorii şi pe toţi cei care au făcut posibil acest proiect”, a scris pe Facebook Alexandru Rogobete.

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Fostul ministru al Sănătăţii îl critică pe premierul demis, căruia îi adresează câteva întrebări retorice.

„La inaugurare l-am văzut şi pe premierul demis, Ilie Bolojan. Şi am câteva întrebări: Domnule Bolojan, le-aţi explicat medicilor cum trebuie să lucreze într-un spital nou cu mai puţini oameni şi mai puţini bani? Le-aţi explicat cum vor face performanţă când tăiaţi finanţarea, când lipsesc medicamente şi consumabile şi când blocaţi angajările? Le-aţi vorbit despre salariile medicilor despre care spuneaţi la televizor că sunt prea mari?

Le-aţi numărat şi paturile ocupate, dacă tot aţi transformat gradul de ocupare într-un indicator aproape universal al „eficienţei”? Şi, dacă tot aţi venit, de ce nu l-aţi adus şi pe preşedintele CNAS? Era momentul perfect. Putea să le explice medicilor cum se face performanţă cu finanţare mai mică. Cum se reduc cheltuielile în timp ce trebuie tratat acelaşi număr de pacienţi. Cum „nu există probleme” cu medicamentele, în timp ce pacienţii le caută”, mai scrie Alexandru Rogobete.

Acesta atrage atenţia asupra faptului că „un spital nou nu funcţionează doar cu pereţi, aparatură şi panglici tăiate la inaugurare”, ci este nevoie de personal specializat, medicamente, materiale sanitare şi „finanţare predictibilă”, Rogobete amintind că în România se construiesc 22 de spitale noi.

„Este simplu să apari la inaugurarea unei investiţii pe care alţii au pregătit-o, finanţat-o şi construit-o. Mai greu este să asiguri că, de mâine, acel spital poate funcţiona. România are nevoie de reforme care construiesc, nu de reforme care taie”, conchide fostul oficial guvernamental.

Editor : Loredana Bancăș

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