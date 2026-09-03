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Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, județul Bihor. Planul Roșu de Intervenție a fost activat: 56 de persoane evacuate

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pompieri
Foto cu caracter ilustrativ: Inquam Photos/Mălina Norocea
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Planul Roșu de Intervenție a fost activat după izbucnirea unui incendiu la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Ștei, județul Bihor. Focul se manifestă într-un salon, iar 56 de persoane aflate în clădire au fost evacuate în siguranță, potrivit Ministerului Sănătății. Primele cercetări indică posibilitatea ca incendiul să fi fost provocat de pacienți.

Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul ministerului a fost informat că 56 de persoane aflate în interiorul clădirii au fost evacuate în siguranță.

Potrivit primelor cercetări, există posibilitatea ca focul să fi fost inițiat de către pacienți, a transmis Ministerul Sănătății.

Ministerul Sănătății precizează că informațiile sunt în dinamică și că va transmite noi detalii pe măsură ce intervenția evoluează.

Editor : Ș.A.

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