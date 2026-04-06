Ce trebuie să faci dacă te accidentezi de Paște

Călătoriile de Paște, dar și activitățile recreative, sportive sau casnice din această perioadă pot duce la accidentări, precum lovituri, căzături sau luxații. În cazul unui traumatism, se recomandă prezentarea la medic pentru evaluare, cu scopul de a preveni riscul de complicații.

Sunt însă și situații care impun prezentarea de urgență la spital, putând fi vorba despre o urgență ortopedică. Semnalele de alarmă sunt durerile persistente la nivelul membrului afectat, amorțeală, umflarea sau deformarea acestuia, imposibilitatea de a-l mișca și eventuale modificări vizibile la nivelul tegumentelor, precum paloare sau răcirea pielii.

Printre urgențele ortopedice care pot să apară se numără fracturile, precum o fractură de col femural, fractura de braț sau de gleznă. În cazul fracturilor, evaluarea medicală promptă și aplicarea tratamentului corect sunt esențiale pentru o vindecare reușită și pentru prevenirea unor complicații, cum sunt sindromul de compartiment acut, necroza avasculară sau hemoragia, ce pot apărea în funcție de localizare și de severitate. Tratamentul fracturilor poate fi chirurgical sau conservator, prin imobilizare cu orteză, atelă sau ghips.

Pe lângă fracturi, pot să apară și alte tipuri de leziuni care să necesite prezentarea rapidă la medic. De exemplu, o ruptură de menisc poate să apară în timpul practicării unui sport și este una dintre cele mai frecvente leziuni ale genunchiului. Acest traumatism poate fi recunoscut prin durere severă de genunchi, blocarea articulației și producerea unor sunete specifice, atunci când persoana afectată mișcă piciorul. Pentru ruptura de menisc, tratamentul indicat poate fi conservator sau chirurgical, printr-o operație minim invazivă, artroscopică, în funcție de fiecare caz în parte.

O altă leziune deseori produsă în urma efectuării unor mișcări greșite este entorsa de gleznă. Cele mai multe entorse apar printr-o mișcare de inversiune, adică prin rotirea piciorului către interior și în jos. Practicarea unor sporturi precum tenis, fotbal, dar și alergare sau sărituri crește riscul unei entorse de gleznă, care se manifestă prin durere, umflare, sensibilitate la atingere, uneori și instabilitatea gleznei. De cele mai multe ori, tratamentul necesar este conservator, prin imobilizarea gleznei și kinetoterapie, rareori fiind necesară o intervenție chirurgicală.

Prin urmare, un tratament optim, administrat la timp, asigură rezultate bune în cazul unor urgențe ortopedice, prevenind complicațiile. De aceea, în cazul unor accidentări, este recomandată prezentarea la medicul ortoped, în cel mai scurt timp posibil. În situația apariției unor semne și simptome severe, trebuie solicitat ajutor medical de urgență.

