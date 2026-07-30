Iranul face presiuni asupra europenilor să nu permită utilizarea bazelor din ţările lor în operaţiunile SUA

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a îndemnat Bulgaria să-şi reconsidere decizia de a permite desfăşurarea temporară a unor aeronave militare americane la baza aeriană Bezmer, a relatat joi presa de stat iraniană, citată de Reuters.

Într-o convorbire telefonică cu şefa diplomaţiei bulgare, Velislava Petrova-Chamova, Araghchi a afirmat că aprobarea de către Sofia a unei cereri din partea SUA ca aeronave militare să staţioneze la această bază pentru a sprijini operaţiunile militare ar echivala cu facilitarea agresiunii împotriva Iranului, adăugând că această măsură este inacceptabilă şi contrară relaţiilor tradiţional prietenoase dintre cele două ţări.

Iranul a avertizat în repetate rânduri ţările care permit ca teritoriul lor să fie folosit pentru operaţiunile militare ale SUA împotriva sa că ar putea să „suporte consecinţe”.

Într-o discuţie telefonică separată cu ministrul cipriot de externe, Constantinos Kombos, Araghchi a subliniat importanţa de a împiedica utilizarea bazelor militare străine din Cipru împotriva Iranului.

Parlamentul Bulgariei a aprobat săptămâna trecută desfăşurarea temporară a unui număr de până la opt avioane-cisternă americane de tip KC-135 şi până la 250 de membri ai personalului la baza aeriană Bezmer, în pofida obiecţiilor Iranului. Sofia a declarat că nu vor fi desfăşurate arme ofensive şi că această măsură nu face din Bulgaria o parte implicată în operaţiuni militare.

Cipru găzduieşte două baze militare suverane britanice, între care şi baza RAF Akrotiri, care a fost lovită de o dronă iraniană la începutul lunii martie, la câteva zile după ce Israelul şi SUA au lansat atacuri asupra Iranului.

Marea Britanie a acceptat încă din prima fază a războiului solicitarea SUA de a utiliza bazele britanice pentru lovituri defensive împotriva rachetelor iraniene aflate în depozite sau pe rampe de lansare.

Acest acord a fost menţinut de noul prim-ministru britanic Andy Burnham în luna iulie, ceea ce a determinat Gardienii Revoluţiei să avertizeze Marea Britanie să nu faciliteze operaţiunile militare ale SUA împotriva Iranului, notează Reuters.

Editor : C.L.B.