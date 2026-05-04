(P) Și tu simți că n-ai acces la toți neuronii? Descoperă formula pentru claritate mentală

„Într-o zi o să pot să fiu la zi" – îți atrage atenția notificarea de pe smartwatch care pare că știe ce gândești. Între timp, stai în fața unui e-mail gol fără să-ți amintești ce voiai să scrii și durerea de cap care începe să se prefigureze îți semnalează că iar ai uitat să bei apă, deși ți-ai propus să ai mai multă grijă de tine. Sună familiar?

Nu ești singur și nu e vina ta. Ritmul accelerat al vieții moderne transformă oboseala cognitivă din excepție în normalitate.

De ce creierul tău are nevoie de suport

Creierul procesează astăzi un volum de informații de aproape cinci ori mai mare decât acum două decenii. David Rock, specialist în neuroștiințe și autor al bestsellerului "Your Brain at Work"¹, scrie că multitasking-ul forțează creierul să schimbe rapid focus-ul între activități, consumând energie mentală exponențial și reducând productivitatea cu până la 40%.

Deși reprezintă doar 2% din greutatea corpului, creierul consumă aproximativ 20% din energia totală². Neurotransmițătorii responsabili pentru performanța cognitivă – dopamina, serotonina, acetilcolina – necesită nutrienți specifici pentru sinteză. Stresul cronic și lipsa somnului epuizează aceste resurse mai rapid, iar dacă lucrezi în spații deschise, creierul tău muncește și mai mult: cercetările arată că efortul constant de a filtra zgomotul de fundal crește oboseala cognitivă la finalul zilei³.

Nutriție avansată pentru creier

Neuro Optimizer este un supliment alimentar cu formulă complexă care conține 7 neuronutrienți, printre care vitamina B5 contribuie la performanța mentală normală, la reducerea oboselii și extenuării și la sinteza și metabolismul normal al neurotransmițătorilor.

Formula include Cognizin® (formă patentată de citicolină), fosfatidilcolină, fosfatidilserină, acetil L-carnitină, L-glutamină, taurină și vitamina B5. Ingredientele patentate au biodisponibilitate optimă și consistență în calitate.

Câteva strategii simple pentru performanță cognitivă sustenabilă

Suplimentarea inteligentă funcționează optim alături de obiceiuri care respectă biologia creierului: rezervă primele 2-3 ore din zi pentru taskuri cognitive complexe, când energia mentală este maximă. Lucrează în sesiuni concentrate de 90 de minute urmate de pauze reale de 15 minute – fără scroll pe telefon, cu mișcare și hidratare. Grupează taskurile similare pentru a evita comutarea cognitive între sarcini din registre diferite, care consumă energie exponential (de exemplu, activități administrative versus proiecte creative).

Creierul tău nu e defect – are doar nevoie de strategii și suport adecvat.

Boost de claritate pentru boost de rezultate

Pentru zilele în care simți că ai nevoie de acces la toți neuronii tăi, Neuro Optimizer oferă suport nutrițional pentru performanță cognitivă susținută.

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.

Referințe:

¹ Rock, D. (2009). Your Brain at Work. HarperBusiness.

² Raichle, M. E., & Gusnard, D. A. (2002). PNAS, 99(16), 10237-10239.

³ Banbury, S. P., & Berry, D. C. (2005). Ergonomics, 48(1), 25-37.

Editor : A.D.V.