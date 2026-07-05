Israelul și Grecia, în alertă: Turcia ar putea reveni la programul F-35. Trump vrea să-l facă „fericit” pe Erdogan

Aparenta hotărâre a președintelui american Donald Trump de a-l face „fericit” pe președintele turc Recep Tayyip Erdoğan la summitul NATO de pe 7-8 iulie, de la Ankara, a amplificat îngrijorările în țările vecine, Grecia și Israel, ambele opunându-se oricărei vânzări de avioane de vânătoare F-35 către Turcia, potrivit Euractiv.

„Probabil voi face ceva care îi va face (pe turci) foarte fericiți”, a declarat Trump, săptămâna trecută, când a fost întrebat despre planurile sale pentru summitul NATO de la Ankara, din 7-8 iulie.

Reuters a relatat că administrația Trump a notificat deja Congresul cu privire la intenția sa de a aproba vânzarea de motoare americane în valoare de 613 milioane de euro pentru KAAN, avionul de vânătoare de a cincea generație al Turciei, aflat în prezent în curs de dezvoltare.

Întrebarea mai amplă este însă dacă Washingtonul va deschide calea și pentru ca Turcia să achiziționeze avioane de vânătoare F-35. Ankara a fost retrasă din programul F-35 în 2019, după ce a achiziționat sistemul rusesc de apărare aeriană S-400, despre care Washingtonul a susținut că reprezintă o amenințare la adresa tehnologiei sensibile a aeronavei, prin potențiala colectare de date radar despre F-35.

Israelul și Grecia s-au opus în mod constant oricărei achiziții de către Turcia a aeronavei fabricate în SUA, argumentând că aceasta le-ar eroda avantajul tehnologic și ar altera echilibrul militar regional. În timp ce Grecia a comandat F-35, Israelul operează propria versiune modificată a aeronavei, care a fost utilizată în lupte în Liban, Siria și Iran.

Într-un interviu acordat Euractiv în luna mai, ambasadorul Israelului în Grecia, Noam Katz, a declarat că comportamentul „ostil” al Turciei în regiune este un motiv suficient pentru ca Washingtonul să respingă cererea Ankarei de a se reîntoarce la programul F-35.

„Americanii vor decide, iar America are propriile interese. Israelul consideră că, în acest moment, aprovizionarea Turciei cu aceste aeronave nu este ceva dezirabil în regiunea noastră”, a afirmat Katz.

Între timp, congresmenul democrat Dina Titus strânge semnături pentru o scrisoare prin care îndeamnă Congresul să blocheze orice vânzare de avioane de vânătoare F-35 către Turcia.

„Vânzarea F-35 nu este o afacere încheiată”, a declarat pentru Euractiv un ofițer regional de informații care are cunoștință de situație.

Potrivit oficialului, vânzarea motoarelor KAAN va continua probabil, în timp ce orice progres în ceea ce privește F-35 ar putea depinde de un acord în baza căruia Turcia să vândă sistemul său S-400 unei țări terțe, în loc să îl returneze Rusiei. Coreea de Sud a fost menționată ca o posibilă destinație.

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În timpul unei întâlniri de luni cu ambasadorul SUA la Atena, Kimberly Ann Guilfoyle, fostul prim-ministru și liderul partidului ELAS, Alexis Tsipras, a îndemnat Washingtonul să oprească vânzarea de echipamente militare americane suplimentare către Turcia, inclusiv avioane de vânătoare F-35. Politicianul de stânga a declarat că SUA ar trebui să facă presiuni asupra Ankarei pentru a respecta dreptul internațional înainte de summitul NATO.

Între timp, conflictul diplomatic dintre Israel și Turcia s-a intensificat.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica trecută că Israelul ia „în serios” amenințările lui Erdoğan la adresa țării și că își va exprima îngrijorările față de Statele Unite.

Potrivit lui George Tzogopoulos, cercetător senior la Fundația Elenă pentru Politică Europeană și Externă (ELIAMEP), Trump este angajat în negocieri mai ample cu Erdoğan privind rolul Turciei în Orientul Mijlociu și încearcă să „obțină maximul” din discuții.

Între timp, Ankara susține că aprofundarea cooperării militare dintre Israel, Grecia și Cipru echivalează cu o încercare de a încercui geostrategic Turcia și reprezintă o amenințare la adresa securității sale naționale.

Surse din domeniul securității israeliene menționează că anumite componente ale programului F-35 sunt fabricate sau dezvoltate de companii israeliene. Pe lângă aripile exterioare, este vorba și de sistemul de afișare montat pe cască, dezvoltat de antreprenorul israelian de apărare Elbit. Tel Aviv, au adăugat ele, nu ar fi încântat dacă aceste componente israeliene ar ajunge într-un avion de vânătoare turcesc.

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Editor : Ș.R.