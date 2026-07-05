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Lia Savonea, mesaj de Ziua Justiției: „Mai mult ca oricând, avem obligaţia de a apăra independenţa reală a judecătorului”

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FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea
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Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, judecătorul Lia Savonea, a transmis duminică un mesaj de Ziua Justiţiei, în care a afirmat că succesul actului de justiție nu este măsurat doar prin volumul de activitate și că independenţa judecătorilor trebuie apărată „astăzi, mai mult ca oricând”. Ea mai adaugă că niciun magistrat nu trebuie să judece sub presiunea fricii, a intereselor de moment, a campaniilor publice sau a unor raporturi de putere dezvoltate în afara sălii de judecată.

Lia Savonea a transmis, printr-un comunicat de presă, că Ziua Justiţiei este, înainte de toate, un moment de reflecţie asupra rolului pe care justiţia îl are într-o societate democratică şi asupra responsabilităţii pe care o purtăm faţă de cetăţeni.

„Justiţia nu îşi măsoară succesul doar prin volumul de activitate, ci mai ales prin capacitatea de a oferi fiecărui cetăţean o soluţie legală, echitabilă şi motivată. Adevărata măsură a unei justiţii democratice este capacitatea sa de a rămâne independentă, imparţială şi fidelă legii chiar şi în cele mai dificile momente. O justiţie puternică nu este aceea care inspiră teamă, ci aceea care inspiră încredere”, a afirmat Lia Savonea.

Ea a menţionat că nicio cauză nu poate justifica diminuarea independenţei judecătorului.

„Experienţele ultimelor decenii ne-au arătat că statul de drept poate fi vulnerabilizat nu doar de corupţie, ci şi de tentaţia de a combate corupţia prin mijloace care slăbesc garanţiile fundamentale ale procesului echitabil. Nicio cauză, oricât de legitimă, nu poate justifica diminuarea independenţei judecătorului, afectarea dreptului la apărare, relativizarea prezumţiei de nevinovăţie sau transformarea eficienţei instituţionale într-o valoare superioară drepturilor şi libertăţilor fundamentale”, a subliniat preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Lia Savonea a menţionat că justiţia trebuie să rămână preocupată şi de protejarea celui nevinovat, nu doar de tragerea la răspundere a celui vinovat.

„Avem datoria de a recunoaşte că în spatele fiecărei erori judiciare există oameni, familii, cariere şi destine. De aceea, justiţia trebuie să rămână întotdeauna preocupată nu doar de tragerea la răspundere a celui vinovat, ci şi de protejarea celui nevinovat, de apărarea drepturilor fiecărei persoane şi de restabilirea echilibrului pe care conflictul l-a rupt. Forţa unei societăţi democratice nu se măsoară prin severitatea represiunii, ci prin capacitatea sa de a garanta că niciun cetăţean nu va fi lipsit de libertate, de demnitate sau de drepturile sale în afara legii şi a unui proces echitabil”, a mai declarat Lia Savonea.

Ea a afirmat că niciun judecător nu trebuie să judece sub presiunea fricii sau a intereselor de moment.

„Astăzi, mai mult ca oricând, avem obligaţia de a apăra independenţa reală a judecătorului. Niciun magistrat nu trebuie să judece sub presiunea fricii, a intereselor de moment, a campaniilor publice sau a unor raporturi de putere dezvoltate în afara sălii de judecată. Libertatea interioară a judecătorului reprezintă una dintre cele mai importante garanţii ale libertăţii cetăţeanului, deoarece independenţa judecătorului nu este un privilegiu al acestuia, ci un drept al fiecărei persoane care ajunge în faţa instanţei”, a transmis preşedintele Înaltei Curţi.

Lia Savonea a menţionat că o justiţie cu adevărat independentă este cea în care comunitatea juridică înţelege că apărarea independenţei sale reprezintă o obligaţie comună şi permanentă.

„În egală măsură, experienţele trecutului ne arată necesitatea dezvoltării unei autentice culturi a solidarităţii profesiilor juridice. Judecători, procurori, avocaţi, cadre universitare, precum şi toate profesiile care participă la înfăptuirea justiţiei au responsabilitatea comună de a apăra independenţa justiţiei ori de câte ori aceasta este pusă în pericol. O justiţie cu adevărat independentă nu este aceea în care judecătorul este lăsat singur în faţa presiunilor, ci aceea în care întreaga comunitate juridică înţelege că apărarea independenţei sale reprezintă o obligaţie comună şi permanentă”, a mai declarat Lia Savonea.

Ea a explicat că Ziua Justiţiei trebuie să fie şi o zi a memoriei instituţionale şi că „o justiţie matură este aceea care are curajul să îşi privească atât reuşitele, cât şi greşelile, să înveţe din experienţele trecutului şi să îşi consolideze permanent mecanismele de protecţie împotriva oricărei forme de abuz, indiferent din ce direcţie ar proveni acesta”.

De asemenea, preşedintele ÎCCJ a subliniat că nu trebuie uitat că în centrul actului de justiţie se află cetăţeanul.

„Mai presus de orice însă, trebuie să nu uităm niciodată că în centrul actului de justiţie nu se află instituţiile, statisticile, carierele sau disputele dintre autorităţi. În centrul justiţiei se află cetăţeanul. Toate garanţiile constituţionale, toate regulile procesuale şi toate exigenţele privind independenţa magistratului există pentru protejarea persoanei şi a drepturilor sale fundamentale. Justiţia există pentru cetăţean, iar legitimitatea sa derivă din capacitatea de a-i apăra libertatea, demnitatea şi drepturile”, a explicat Lia Savonea.

Ea a avut şi un mesaj pentru întreg personalul din justiţie.

„În această zi, adresez întreaga mea recunoştinţă tuturor celor care, prin profesionalism, integritate şi discreţie, contribuie în fiecare zi la înfăptuirea actului de justiţie: judecătorilor, magistraţilor-asistenţi, asistenţilor judecătorilor, grefierilor, personalului auxiliar de specialitate şi întregului personal din justiţie. Munca fiecăruia este indispensabilă pentru funcţionarea unei justiţii independente şi eficiente. Totodată, transmit respectul şi aprecierea mea tuturor celor care au slujit şi continuă să slujească justiţia cu onoare, loialitate faţă de lege şi devotament faţă de valorile statului de drept”, se mai arată în finalul comunicatului semnat de Lia Savonea.

Editor : I.B.

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