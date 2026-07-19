Plante medicinale care se culeg la mijlocul verii. Ce beneficii au pentru sănătate și cum se consumă corect, potrivit specialiștilor

Iulie este una dintre cele mai bune luni pentru recoltarea plantelor medicinale, deoarece în această perioadă concentrația principiilor active ajunge la un nivel ridicat. Menta, lavanda, sunătoarea sau cimbrișorul sunt doar câteva dintre speciile folosite de secole în fitoterapie pentru susținerea digestiei, relaxării, sănătății pielii sau a căilor respiratorii. Psihonutriționistul Gina Tăujan a explicat, pentru Digi24.ro, care sunt beneficiile fiecăreia, cum pot fi introduse în alimentație și în ce situații este necesară prudență.

Plantele medicinale nu înlocuiesc tratamentele recomandate de medic, însă pot completa un stil de viață echilibrat atunci când sunt utilizate corect și cu recomandarea unui specialist.

Cum se recoltează și se păstrează corect plantele medicinale

„Pentru a-și păstra proprietățile terapeutice, plantele medicinale trebuie recoltate în zile însorite, după ce se evaporă complet roua. Este recomandat ca acestea să fie culese din zone nepoluate, aflate la distanță de drumurile intens circulate, terenurile agricole tratate cu pesticide și alte surse de contaminare.

După recoltare, plantele se usucă într-un spațiu bine aerisit, ferit de lumina directă a soarelui, pentru a-și conserva principiile active. Ulterior, acestea se păstrează în recipiente curate, închise ermetic, într-un loc uscat și răcoros.”, a explicat Gina Tăujan

Plante cu beneficii pentru sănătate care se culeg în luna iulie

Menta, aliatul digestiei în sezonul cald

„Menta se numără printre cele mai cunoscute plante medicinale, fiind apreciată atât pentru aroma sa răcoritoare, cât și pentru beneficiile asupra sistemului digestiv. Frunzele conțin mentol, un compus care oferă senzația de prospețime și poate contribui la relaxarea musculaturii tubului digestiv.

Consumul de mentă este asociat cu ameliorarea balonării, a senzației de stomac plin și a digestiei lente. De asemenea, unele studii sugerează că planta poate ajuta la reducerea greței și a disconfortului digestiv resimțit după mesele copioase.

Frunzele proaspete pot fi adăugate în apă, limonadă, salate, sosuri sau deserturi, iar infuzia rămâne una dintre cele mai populare modalități de consum. Persoanele diagnosticate cu reflux gastroesofagian ar trebui însă să utilizeze menta cu prudență, deoarece aceasta poate accentua simptomele specifice afecțiunii.

Lavanda, cunoscută pentru efectele sale calmante

Lavanda este recunoscută atât pentru aroma sa distinctă, cât și pentru proprietățile care contribuie la relaxare și la starea generală de bine. Florile conțin uleiuri volatile, iar unele studii le asociază cu reducerea stresului și îmbunătățirea calității somnului.

Infuzia de lavandă poate fi inclusă în rutina de seară, fiind consumată de multe persoane pentru efectul său calmant și relaxant. Totodată, uleiul esențial și aroma plantei sunt utilizate frecvent în aromaterapie pentru diminuarea tensiunii psihice și favorizarea relaxării.

Pe lângă utilizările terapeutice, lavanda este folosită și în gastronomie, în cantități reduse, pentru aromatizarea limonadelor, ceaiurilor, mierii, biscuiților sau prăjiturilor, oferind un parfum floral discret și un gust delicat.

Sunătoarea, planta care are cele mai multe precauții

Sunătoarea se numără printre cele mai studiate plante medicinale, fiind utilizată în special pentru susținerea stării de bine și a echilibrului emoțional. Unele studii sugerează că extractele standardizate pot fi benefice în formele ușoare de depresie, însă administrarea acestora trebuie făcută exclusiv la recomandarea medicului.

Pe lângă efectele asupra dispoziției, sunătoarea conține compuși cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, motiv pentru care este folosită și în fitoterapie pentru diverse afecțiuni.

Cu toate acestea, planta este cunoscută pentru numeroasele interacțiuni medicamentoase. Sunătoarea poate reduce eficiența anticoncepționalelor, anticoagulantelor, unor medicamente utilizate în tratamentul afecțiunilor cardiovasculare, terapiilor pentru epilepsie și a altor tratamente importante. Din acest motiv, administrarea sa fără recomandarea unui medic sau a unui specialist nu este indicată.”, a adăugat specialistul

Gălbenelele, printre cele mai eficiente plante pentru îngrijirea pielii

„Gălbenelele se numără printre cele mai utilizate plante medicinale pentru îngrijirea pielii, fiind apreciate pentru proprietățile lor calmante, antiinflamatoare și antioxidante. Extractele obținute din flori sunt folosite frecvent în creme, unguente și alte produse destinate ameliorării iritațiilor, arsurilor superficiale, pielii uscate sau sensibile.

Florile de gălbenele conțin carotenoizi, flavonoide și alți compuși bioactivi care contribuie la protejarea și regenerarea pielii. Deși infuzia poate fi consumată ocazional, utilizarea externă rămâne cea mai răspândită și cel mai bine documentată din punct de vedere al beneficiilor.

Cimbrișorul, sprijin pentru sănătatea căilor respiratorii

Cimbrișorul este una dintre plantele medicinale cunoscute pentru conținutul său bogat în uleiuri volatile, în special timol și carvacrol, compuși cărora le sunt atribuite proprietăți antimicrobiene și antiseptice. În medicina tradițională, planta este utilizată pentru susținerea sănătății căilor respiratorii, fiind asociată cu calmarea tusei și fluidizarea secrețiilor bronșice.

Cimbrișorul este consumat cel mai adesea sub formă de infuzie, fiind inclus în numeroase ceaiuri destinate sezonului rece. De asemenea, planta este folosită și în gastronomie, unde frunzele sale aromate pot fi adăugate în preparate din carne, legume, sosuri și alte mâncăruri.

Mușețelul, unul dintre cele mai folosite remedii naturale

Deși perioada optimă de recoltare este, în general, în lunile mai și iunie, în multe zone ale țării mușețelul continuă să înflorească și în iulie, ceea ce permite recoltarea florilor deschise pe măsură ce apar.

Mușețelul se numără printre cele mai utilizate plante medicinale din Europa, fiind recunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatoare, antispastice și calmante. Florile conțin flavonoide și alți compuși bioactivi care contribuie la susținerea sănătății digestive și la inducerea unei stări de relaxare.

Infuzia de mușețel este folosită în mod tradițional pentru ameliorarea disconfortului digestiv și a crampelor abdominale, dar și pentru relaxare, înainte de culcare. Ceaiul poate fi consumat atât cald, cât și rece, în funcție de preferințe. Persoanele alergice la plante din familia Asteraceae, precum ambrozia, margaretele sau gălbenelele, ar trebui să solicite sfatul unui medic înainte de utilizarea în scop terapeutic.”, a mai adăugat sursa Digi24.ro

Atenție: Natural nu înseamnă întotdeauna lipsit de riscuri

„Plantele medicinale pot contribui la menținerea stării de sănătate și pot completa un stil de viață echilibrat, însă nu înlocuiesc o alimentație sănătoasă, odihna, activitatea fizică sau tratamentele recomandate de medic.

Totodată, faptul că un produs este de origine naturală nu înseamnă că este lipsit de riscuri. Unele plante medicinale pot avea contraindicații, reacții adverse sau pot interacționa cu anumite medicamente. Din acest motiv, utilizarea lor în scop terapeutic ar trebui făcută la recomandarea sau cu acordul unui medic ori al unui specialist în domeniu.”, a conchis psihonutriționistul Gina Tăujan

Acest articol nu înlocuiește sfaturile unui medic specialist. Orice schemă de tratament sau recomandare de consum trebuie să vină din partea unei persoane autorizate.