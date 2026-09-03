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Serghei Lavrov consideră că UE s-a transformat într-un „bloc militar antirus”: „NATO caută un motiv pentru a-şi prelungi existenţa”

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Serghei Lavrov. Foto: Profimedia Images
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Alianţa Nord-Atlantică nu va mai rezista mult timp, iar încercarea de a inventa noi pretexte pentru prelungirea existenţei NATO nu poate continua mult timp, a declarat joi ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la Forumul Economic de la Vladivostok, relatează TASS, conform News.ro.

În acelaşi timp, UE şi-a pierdut avantajele şi s-a transformat într-un bloc militar antirus, a arătat şeful diplomaţiei de la Moscova.

„Uniunea Europeană s-a transformat într-un bloc militar antirus, deschis agresiv, care serveşte drept sprijin pentru NATO. Şi în această calitate nu va rezista mult timp, după părerea mea, sau mai bine zis, nu îşi va păstra scopul iniţial. Iar NATO, de asemenea – am menţionat acest lucru în discursul meu –, caută un motiv pentru a-şi prelungi existenţa. Iată că a apărut Afganistanul după atentatele din New York din septembrie 2001, iar apoi campania din Afganistan s-a încheiat fără glorie”, a comentat Serghei Lavrov.

„Apoi a început o mişcare de renaştere a viziunilor rusofobe, antisovietice şi antiruse. Nu cred că vor rezista mult timp, deoarece încercarea de a inventa noi pretexte pentru prelungirea existenţei, încercarea de a inventa aceste pretexte prin extinderea dominaţiei sale asupra acestei regiuni, asupra Asiei de Sud-Est şi de Nord-Est, sub sloganul «limitarea Chinei», problema Taiwanului este amplificată, această încercare nu poate continua mult timp, trebuie să se epuizeze la un moment dat şi, din nou, alegătorii vor întreba: ce căutăm noi acolo?”, prezice șeful diplomației ruse.

„Este vorba de sume uriaşe, atunci când cheltuielile militare cresc, în urma deciziilor luate, de la 2% la 5% din buget sau din PIB – nu contează, desigur, acest lucru se reflectă asupra nivelului de trai cotidian din aceste ţări”, a subliniat Lavrov.

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Editor : A.M.G.

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