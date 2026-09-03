Trump spune că SUA vor cere Europei rambursarea costurilor pentru ajutorul acordat Ucrainei: „Chiar dacă o facem cu întârziere”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că va cere țărilor europene să ramburseze Statelor Unite costurile ajutorului militar și ale muniției trimise anterior Ucrainei în contextul războiului în curs cu Rusia, relatează Reuters.

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a criticat, de asemenea, informațiile potrivit cărora stocurile de muniție ale SUA s-ar fi redus considerabil pe fondul războiului din Iran, adăugând totodată că Statele Unite își intensifică producția și stocarea de muniție.

„În plus, producem muniție la niveluri fără precedent. Facem stocuri și ne pregătim pentru orice situație de urgență care ar putea apărea. O păstrăm pentru noi, pentru SUA, în loc să o vindem altora, dar vânzările către aliați vor reîncepe în curând”, a scris Trump.

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„De asemenea, vă rugăm să rețineți că administrația Biden a oferit Ucrainei mult mai multe muniții, fără niciun cost pentru aceasta, decât am folosit noi în Iran. S-au acordat gratuit Ucrainei și NATO sute de miliarde de dolari, sumă pe care Europa ar fi plătit-o — dacă i s-ar fi cerut acest lucru, dar vom solicita acești bani, chiar dacă o facem cu o oarecare întârziere!”, a adăugat el.

Anul trecut, Statele Unite și NATO au lansat inițiativa PURL, în cadrul căreia țările europene finanțează furnizarea de arme americane către Ucraina.

Reuters a relatat luna trecută că Armata SUA a epuizat o mare parte din stocul său de rachete de mare precizie și rază lungă de acțiune în timpul războiului cu Iranul, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la gradul de pregătire al armatei pentru conflicte viitoare.

Atât războaiele din Ucraina și Iran — cât și șocurile economice pe care le provoacă — ar putea influența șansele republicanilor de a-și menține controlul asupra ambelor camere ale Congresului SUA anul viitor.

Joi, prețurile petrolului au atins noi maxime pe ultimele șase săptămâni, pe fondul celor mai recente atacuri ale SUA asupra Iranului și al noilor amenințări israeliene la adresa Teheranului, care au reînviat îngrijorările cu privire la întreruperile aprovizionării din Orientul Mijlociu, în condițiile în care traficul naval rămâne restricționat în Strâmtoarea Ormuz.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a încercat miercuri să atribuie parțial creșterea prețurilor la petrol și gaze recentelor atacuri ale Kievului asupra unor ținte energetice rusești.

„În prezent ne confruntăm cu un șoc energetic cauzat atât de războiul din Ucraina – pentru că, după cum știți, Ucraina a decis să distrugă infrastructura energetică rusă și produsele rafinate, ceea ce generează o presiune ascendentă asupra prețurilor la nivel global –, cât și de conflictul din Iran”, a declarat el într-un interviu acordat Fox News.

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Editor : A.M.G.