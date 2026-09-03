Putin face o evaluare optimistă privind posibilitatea unui acord de pace, în timp ce Ucraina se așteaptă la o „nouă dinamică”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că există o șansă de a se ajunge la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în timp ce Kievul a afirmat că se așteaptă la o „nouă dinamică” în eforturile de pace, relatează Reuters.

Liderul de la Kremlin, în cadrul unui discurs ținut la un forum economic din Extremul Orient al Rusiei, a afirmat că o serie de țări, printre care SUA și China, sunt dispuse să susțină o soluție pașnică.

„În cele din urmă, însă, problema trebuie rezolvată de țările implicate în conflict — Rusia și Ucraina”, a spus el. „Le suntem recunoscători tuturor celor care încearcă să contribuie la găsirea unei soluții. Există vreo șansă? Din punctul meu de vedere, da, există”.

Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrii Sibiha, a declarat jurnaliștilor la Kiev: „Cred că vom avea acum o nouă dinamică în eforturile de pace, odată cu revenirea acestei faze active de implicare politică și diplomatică în numeroase capitale din întreaga lume”.

Șeful diplomației ucrainene nu a oferit mai multe detalii, spunându-le reporterilor să „urmărească știrile”.

După patru ani și jumătate de conflict, cel mai sângeros din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace, este rar ca vreuna dintre părți să ofere o evaluare optimistă a perspectivelor de pace. Ultima lor întâlnire în cadrul unor negocieri mediate de SUA a avut loc în februarie.

De atunci, pe fondul faptului că SUA sunt distrase de războiul cu Iranul, atât Rusia, cât și Ucraina și-au intensificat atacurile aeriene de lungă distanță adânc în teritoriul celeilalte părți. Ostilitățile pe mare s-au intensificat brusc, ambele părți lansând atacuri asupra porturilor și navelor comerciale, ceea ce a determinat creșterea prețurilor mondiale la cereale.

Contractele futures pe grâu de la Chicago au scăzut cu peste 2% în urma declarațiilor lui Putin.

Cu toate acestea, nici Putin, nici Sibiha nu au invocat motive concrete pentru a se aștepta la progrese; dimpotrivă, liderul de la Kremlin a afirmat că ultimele acțiuni ale Ucrainei constituie un obstacol.

Răspunzând la o întrebare, Putin a afirmat că atacurile ucrainene asupra navelor comerciale civile și „amenințările semnalate cu privire la atacuri asupra aeronavelor civile” constituie „acte de terorism de stat”, ceea ce, potrivit acestuia, „complică perspectivele negocierilor bilaterale de pace”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat săptămâna aceasta companiile aeriene și societățile de asigurări că prezența dronelor ucrainene a făcut ca spațiul aerian rus să devină periculos, deși a precizat că Ucraina va viza doar obiectivele militare rusești și nu va pune în pericol aeronavele civile.

Miercuri, Ucraina a solicitat agenției ONU pentru aviație să ceară statelor membre să interzică zborurile în spațiul aerian rus. Ucraina a fost izolată de aviația civilă internațională, deoarece propriul său spațiu aerian este considerat nesigur de la invazia Rusiei din 2022.

Liderul rus a declarat că încă se mențin contactele cu Ucraina.

„Mi-e greu să spun în acest moment în ce măsură aceste contacte conduc la un acord de pace, având în vedere declarațiile pe care le-am auzit recent din partea conducerii de vârf a Ucrainei”, a spus el. „Cu toate acestea, există contacte, iar acestea se desfășoară în mod continuu – din nou, în principal prin intermediul canalelor de informații”.

În cadrul unei declarații făcute alături de Sibiha la Kiev, ministrul indian al Afacerilor Externe, S. Jaishankar, a afirmat: „Dacă India poate fi de vreun ajutor, în orice fel, suntem pregătiți să o facem”.

Prim-ministrul indian Narendra Modi i-a spus luni lui Putin că războiul din Ucraina trebuie să ia sfârșit în interesul umanității și că New Delhi va sprijini orice efort menit să pună capăt luptelor.

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Editor : A.M.G.