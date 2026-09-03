AUR solicită CCR să publice de urgenţă deciziile prin care sunt desemnați membrii săi în conducerile TVR şi Radioului Public

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) solicită joi Curţii Constituţionale a României (CCR) urgentarea redactării şi transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial a deciziilor pronunţate la 29 aprilie 2026 privind desemnarea membrilor Consiliilor de administraţie ale Societăţii Române de Televiziune şi Societăţii Române de Radiodifuziune. AUR arată că, deşi CCR a admis sesizările AUR şi a constatat neconstituţionalitatea hotărârilor Parlamentului, au trecut 127 de zile fără ca deciziile să fie redactate şi publicate, iar persoane a căror desemnare a fost constatată ca fiind neconstituţională îşi continuă mandatele.

„Grupurile parlamentare AUR din Camera Deputaţilor şi Senat au transmis solicitarea preşedintelui Curţii Constituţionale, Elena-Simina Tănăsescu, cerând finalizarea de îndată a redactării, certificării şi transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor pronunţate în dosarele CCR nr. 5126L2/2025 şi nr. 5127L2/2025”, spune AUR într-un comunicat citat de News.ro.

Formaţiunea precizează că, la 29 aprilie 2026, Curtea Constituţională a admis, cu majoritate de voturi, sesizările formulate de grupurile parlamentare AUR împotriva hotărârilor Parlamentului privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune şi privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune.

„CCR a constatat că ambele hotărâri sunt neconstituţionale în ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor de către grupurile parlamentare reunite ale celor două Camere. Potrivit comunicatelor Curţii, cele opt locuri alocate grupurilor parlamentare în consiliile de administraţie ale celor două societăţi publice trebuiau ocupate de candidaţii propuşi potrivit configuraţiei politice şi ponderii grupurilor parlamentare în Parlament. În lipsa publicării, efectele unor hotărâri a căror neconstituţionalitate a fost deja constatată continuă”, menţionează AUR.

AUR mai spune că au trecut 127 de zile calendaristice de la pronunţarea soluţiilor.„

„Termenul de redactare a deciziilor Curţii este de cel mult 30 de zile de la pronunţare. În aceste două cazuri, termenul s-a împlinit la 29 mai 2026 şi este depăşit cu 97 de zile. Întârzierea menţine consecinţele încălcării dreptului grupurilor parlamentare de a fi reprezentate în consiliile de administraţie ale celor două servicii publice în conformitate cu ponderea lor parlamentară”, subliniază AUR în comunicat.

AUR solicită Curţii Constituţionale finalizarea de îndată a redactării deciziilor privind conducerile TVR şi Radioului Public, transmiterea acestora spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi comunicarea către grupurile parlamentare AUR a stadiului redactării şi a datei estimate pentru transmiterea spre publicare.

Termenele prevăzute de lege şi punerea în aplicare, fără alte întârzieri, a soluţiilor deja pronunţate de Curtea Constituţională trebuie respectate, mai afirmă AUR.

Editor : A.C.