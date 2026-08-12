Profesia de farmacist își pierde atractivitatea, avertizează reprezentanții din domeniu. Consecințele vor afecta sistemul de sănătate

Interesul tinerilor pentru o carieră în Farmacie scade de la an la an iar deficitul de farmaciști pe piața muncii se accentuează, avertizează Colegiul Farmaciștilor din România și asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare. Acestea solicită autorităților inițierea unui dialog național privind viitorul profesiei și adoptarea unor măsuri concrete.

Într-un comunicat de presă emis miercuri, Colegiul Farmaciștilor din România și asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare arată că statisticile admiterii la Facultățile de Farmacie din România arată că interesul tinerilor pentru o carieră în domeniu scade de la an la an, iar, în același timp, deficitul de farmaciști pe piața muncii se accentuează.

„Această tendință reprezintă un semnal de alarmă cu privire la capacitatea sistemului de sănătate de a asigura resursa umană calificată necesară în farmacii, spitale, industrie farmaceutică, cercetare, educație și instituții de profil.

Colegiul Farmaciștilor din România și asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare – Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR), Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR), Asociația Farmaciilor Independente Ethica (AFIE), Asociația Farmaciilor Tradiționale și a Practicienilor (AFTaP) – atrag atenția asupra unei tendințe care riscă să genereze efecte majore asupra sistemului de sănătate în următorii ani: scăderea accentuată a interesului tinerilor pentru profesia de farmacist, în paralel cu creșterea deficitului de farmaciști de pe piața muncii.

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în perioada 2022–2025, numărul farmaciștilor a scăzut cu 1.478, în timp ce numărul farmaciilor, drogheriilor și oficinelor locale de distribuție a crescut cu 208 unități, evidențiind deficitul de resursă umană cu care se confruntă sectorul. Farmacia nu este definită de clădiri sau medicamente, ci de farmacist. Fără el, actul farmaceutic nu există, iar farmacia nu poate fi deschisă publicului.

Totodată, datele admiterii la Farmacie din anul 2026 confirmă o realitate care se conturează de mai mulți ani. Facultățile de Farmacie din România înregistrează un număr tot mai redus de candidați, în timp ce alte profesii medicale continuă să prezinte un interes ridicat.

Această dinamică reprezintă un semnal de alarmă pentru întregul sistem sanitar. Farmacistul nu activează exclusiv în farmacia comunitară, ci este o resursă esențială pentru spitale, industria farmaceutică, cercetare și dezvoltare, laboratoare de control și analiză, mediul universitar, instituții de sănătate publică și autorități de reglementare, inclusiv instituții ale statului precum Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) și Direcțiile de Sănătate Publică.

(...)

Scăderea atractivității profesiei are cauze multiple și interconectate.

Farmacistul continuă să fie insuficient integrat în politicile publice de sănătate și în strategiile de prevenție. Deși legislația a început să recunoască rolul său în activități precum vaccinarea și educația pentru sănătate, multe dintre serviciile farmaceutice moderne nu beneficiază încă de un cadru funcțional, de finanțare și de recunoaștere instituțională.

Responsabilitatea profesională ridicată nu este reflectată corespunzător în nivelul de remunerare și în statutul profesiei. În multe state europene, farmacistul comunitar este un furnizor de servicii de sănătate integrat în echipa medicală, implicat în prevenție, screening, monitorizarea tratamentelor și managementul bolilor cronice. Aceste servicii sunt standardizate și remunerate prin sistemele publice de sănătate. În România, farmacistul rămâne perceput predominant prin prisma activității de eliberare a medicamentelor, deși pregătirea sa profesională și responsabilitățile pe care le asumă depășesc cu mult această componentă.

Presiunea economică asupra farmaciilor comunitare reduce capacitatea sistemului de a atrage și păstra profesioniștii de care are nevoie. Complexitatea activității, costurile de conformare și obligațiile legislative tot mai extinse nu sunt însoțite de mecanisme care să permită realizarea unei marje sustenabile pentru valorizarea adecvată a resursei umane. Într-un sector puternic reglementat, inclusiv din perspectiva marjelor ce nu au mai fost modificate din anul 2009, este necesară o analiză actualizată a mecanismelor care influențează sustenabilitatea serviciilor farmaceutice și capacitatea sistemului de a menține resursa umană calificată.

Primele efecte se văd în mediul rural. În timp, vor afecta întregul sistem.

Primele zone afectate sunt comunitățile rurale îndepărtate, unde farmacia reprezintă adesea singurul punct de acces rapid la servicii de sănătate și consiliere profesională. În multe localități, farmacistul este primul și uneori singurul profesionist din sănătate cu care pacientul intră în contact. Pe măsură ce numărul absolvenților scade și generațiile actuale se apropie de vârsta pensionării, dificultățile de recrutare se vor accentua. Ruralul va resimți primul această presiune, însă efectele se vor extinde inevitabil și în mediul urban.

Angajatorii din retailul farmaceutic semnalează că, în lipsa unor măsuri corective, va deveni tot mai dificilă recrutarea și menținerea personalului calificat.

Impactul nu se oprește însă la nivelul farmaciilor

Spitalele vor întâmpina dificultăți în recrutarea farmaciștilor clinicieni și a specialiștilor implicați în managementul medicamentului și siguranța pacientului.

Industria farmaceutică va avea acces la un număr mai redus de specialiști necesari în producție, asigurarea calității, farmacovigilență, reglementare și dezvoltarea de produse.

Sectorul de cercetare și dezvoltare va resimți diminuarea resursei umane necesare pentru inovare și transfer tehnologic.

Laboratoarele de analiză și control se vor confrunta cu dificultăți în atragerea specialiștilor necesari activităților de testare și monitorizare.

Universitățile vor avea la dispoziție mai puțini candidați pentru cariere academice și de cercetare, ceea ce poate afecta formarea generațiilor viitoare de profesioniști.

Instituțiile de sănătate publică și autoritățile de reglementare, inclusiv ANMDMR și Direcțiile de Sănătate Publică, vor avea dificultăți în atragerea și menținerea experților”, arată un comunicat de presă.

Măsuri necesare pentru revalorizarea profesiei

Colegiul Farmaciștilor din România și asociațiile reprezentative – Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR), Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR), Asociația Farmaciilor Independente Ethica (AFIE), Asociația Farmaciilor Tradiționale și a Practicienilor (AFTaP) – solicită autorităților inițierea unui dialog național privind viitorul profesiei și adoptarea unor măsuri concrete:

Revalorizarea rolului farmacistului ca profesionist esențial al sistemului de sănătate și recunoașterea contribuției sale în prevenție, monitorizarea tratamentelor și educația pentru sănătate.

Implementarea și finanțarea serviciilor farmaceutice care pot aduce beneficii directe pacienților și sistemului public de sănătate.

Corelarea politicilor educaționale cu necesarul real de resursă umană din toate domeniile în care activează farmacistul.

Creșterea sustenabilității economice a farmaciilor comunitare, astfel încât acestea să poată atrage și păstra personal calificat.

Simplificarea obligațiilor administrative și operaționale care generează costuri suplimentare fără a aduce beneficii directe pacientului.

Integrarea efectivă a farmacistului în strategiile naționale de prevenție, vaccinare și sănătate publică.

Reprezentanții farmaciștilor transmit că sunt deschiși dialogului cu Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și alte instituții implicate, pentru identificarea unor soluții sustenabile care să asigure, pe termen mediu și lung, resursa umană calificată necesară funcționării farmaciilor comunitare și domeniilor precizate, revalorizarea profesiei de farmacist, în beneficiul pacienților și al întregului sistem de sănătate publică.

Editor : Alexandru Costea