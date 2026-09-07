Secretele „ADN-ului gunoi”, o posibilă mină de aur pentru tratamentele împotriva cancerului. Ce au descoperit cercetătorii

O regiune vastă a genomului uman, considerată mult timp lipsită de utilitate, ar putea ascunde indicii importante pentru dezvoltarea unor noi terapii împotriva cancerului. Cercetătorii australieni au creat un instrument care le permite să exploreze aceste zone puțin cunoscute și să identifice potențiale ținte pentru tratamente de precizie.

O echipă de cercetători din Australia a dezvoltat un nou instrument pentru explorarea mecanismelor misterioase din vasta regiune a genomului uman descrisă anterior drept „ADN gunoi” („junk DNA”), identificând mii de potenţiale ţinte pentru tratamente de precizie împotriva cancerului, relatează Agerpres.

Descoperirea marchează un progres major pentru domeniul pionier al medicinei bazate pe ARN, oferind o modalitate de a detecta moleculele ascunse, cunoscute sub numele de ARN lung necodificator (lncRNA), şi de a determina rolul probabil pe care fiecare dintre acestea îl joacă în dezvoltarea diferitelor tipuri de cancer, potrivit unui comunicat emis miercuri de Institutul de Cercetări Medicale QIMR Berghofer din Australia.

Echipa condusă de QIMR Berghofer a utilizat analiza ţesuturilor la nivel celular şi spaţial, combinată cu modelarea computaţională şi matematică, pentru a dezvolta noul instrument. Rezultatele au fost publicate în revista ştiinţifică Nature Methods.

Folosind probe de ţesut provenite de la 13 tipuri de cancer, inclusiv cancer mamar, cerebral, intestinal şi de piele, cercetătorii au identificat 219.442 de molecule potenţiale de lncRNA, dintre care 94.795 nu fuseseră documentate niciodată anterior, multe dintre acestea evidenţiindu-se drept principali candidaţi funcţionali.

Echipa a cartografiat localizarea tridimensională precisă a fiecărei lncRNA în ţesutul şi celulele canceroase, precum şi interacţiunile cu alte celule, gene şi molecule şi locul în care această activitate se desfăşoară în tumoare.

Rezultatele au fost reunite într-un atlas interactiv accesibil publicului, denumit SPanC-Lnc, descris de cercetători drept cea mai cuprinzătoare resursă de acest gen.

Autorul principal al studiului, profesorul asociat Quan Nguyen de la QIMR Berghofer, a declarat că atlasul şi instrumentul sunt puse la dispoziţia comunităţii ştiinţifice internaţionale pentru a contribui la accelerarea descoperirii de noi biomarkeri şi terapii împotriva cancerului.

Următorul pas constă în validarea fiecărei descoperiri privind lncRNA prin experimente funcţionale, pentru a identifica, potrivit studiului, cei mai promiţători candidaţi pentru posibile metode de diagnostic şi tratament.

Editor : M.I.