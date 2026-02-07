Senzația de mâini și picioare reci: Medicii explică semnele care pot indica probleme de sănătate ascunse

Senzația de mâini și picioare reci reprezintă o manifestare frecventă, întâlnită la persoane de toate vârstele, indiferent de anotimp. Deși în multe cazuri este percepută ca un simplu disconfort trecător, acest fenomen poate indica particularități ale circulației sanguine și ale mecanismelor prin care organismul își reglează temperatura. Într-un interviu acordat Digi24.ro, medicul Andrei Panaite a detaliat principalele cauze ale acestui simptom și a precizat care sunt semnalele de alarmă ce ar trebui să îi determine pe pacienți să solicite un consult medical.

Factorii implicați în apariția acestui simptom sunt numeroși, pornind de la stilul de viață și obiceiurile zilnice și ajungând până la prezența unor afecțiuni cardiovasculare, metabolice sau hormonale.

Ce indică senzația de mâini și picioare reci

„Senzația de mâini și picioare reci este frecvent întâlnită în practica medicală și nu reprezintă o situație neobișnuită/rară. Aceasta poate apărea inclusiv în sezonul cald, fiind, de multe ori, subestimată de pacienți. Din perspectivă medicală, extremitățile reci pot indica modul în care funcționează circulația periferică, precum și eficiența mecanismelor naturale de termoreglare ale organismului.

Numeroși pacienți descriu senzația de frig la nivelul mâinilor și picioarelor chiar și în lipsa expunerii la temperaturi scăzute, uneori asociată cu paloare sau amorțeală. În mod normal, atunci când organismul este supus frigului sau efortului, mecanismele de termoreglare contribuie la menținerea unei temperaturi adecvate la nivelul extremităților.

Cum funcționează circulația periferică și termoreglarea - h3

Pentru a înțelege de ce apar mâinile și picioarele reci, este important de știut că fluxul sanguin către extremități este direcționat în mod strategic, în funcție de necesitățile organismului. În condiții normale, atunci când corpul trebuie să își mențină căldura sau să conserve energia, vasele de sânge periferice se contractă, iar circulația este prioritizată către organele vitale. Atunci când acest mecanism este dereglat sau afectat de anumite afecțiuni, extremitățile pot rămâne reci chiar și în absența expunerii la temperaturi scăzute.” a explicat medicul de familie Andrei Panaite

Cauze comune pentru mâini și picioare reci

„Pentru a stabili momentul în care este necesară prezentarea la medic, este esențială diferențierea între cauzele organice și cele sistemice. Așadar:

Cauze organice

Tromboza venoasă profundă - prezența cheagurilor de sânge la nivelul venelor profunde poate reduce fluxul sanguin și poate genera senzația de frig la nivelul extremităților;

Boala arterială periferică - îngustarea arterelor limitează aportul de sânge către extremități, determinând apariția durerii, amorțelilor și a senzației de frig;

Insuficiența valvulară - această afecțiune afectează întoarcerea sângelui către inimă și poate fi asociată cu senzația persistentă de picioare reci;

Fenomenul Raynaud - o tulburare de circulație care poate determina apariția senzației de mâini și picioare reci, prin contracția temporară a vaselor de sânge de la nivelul extremităților. Episoadele apar frecvent la expunerea la frig sau în situații de stres, dar pot fi întâlnite și în alte contexte.

Cauze sistemice

Disfuncții tiroidiene - hipotiroidismul determină încetinirea metabolismului și reducerea fluxului sanguin periferic;

Anemia - această afecțiune scade capacitatea de transport a oxigenului către țesuturi, inclusiv la nivelul extremităților;

Dezechilibrele metabolice sau ale sistemului nervos – pot perturba mecanismele normale de termoreglare ale organismului.

Pe lângă cauzele organice, obiceiurile zilnice au un impact semnificativ asupra circulației periferice:

Fumatul - afectează sănătatea cardiovasculară și accelerează procesul de ateromatoză. Renunțarea la fumat poate contribui la reducerea senzației de extremități reci.

Sedentarismul - musculatura membrelor inferioare funcționează ca o „pompă” care facilitează întoarcerea sângelui către inimă. Lipsa activității fizice reduce eficiența acestui mecanism și poate accentua senzația de picioare reci.” a mai precizat Andrei Panaite

Semnale de alarmă: când este necesar consultul medical

„Senzația de mâini și picioare reci nu reprezintă întotdeauna un motiv de îngrijorare, însă în anumite situații aceasta poate semnala prezența unei afecțiuni serioase. Printre principalele simptome care ar trebui să determine prezentarea la medic se numără:

Claudicația intermitentă - se manifestă prin durere musculară la nivelul picioarelor, apărută în timpul efortului și ameliorată la repaus, fiind un semn al bolii arteriale periferice. Aceasta survine din cauza aportului insuficient de oxigen către musculatură, ca urmare a îngustării arterelor prin depuneri ateromatoase;

Indexul Glezna-Braț (IGB) scăzut - valorile sub 0,9 semnalează afectarea arterială severă și impun consult cardiologic. Testul poate fi efectuat atât la medicul de familie, cât și acasă, folosind un tensiometru;

Paloarea sau modificarea culorii degetelor - degetele pot deveni albicioase, albăstrui sau roșiatice, în special la expunerea la frig, semnalând o circulație sanguină deficitară.

Parestezii - senzații de furnicături, amorțeală sau arsură la nivelul degetelor și tălpilor;

Vindecarea lentă a rănilor sau leziunilor - poate indica o circulație periferică deficitară.”, a mai adăugat sursa Digi24.ro.

Alte simptome cu efecte secundare importante

Edeme sau senzație de greutate la nivelul picioarelor - frecvent întâlnite în insuficiența venoasă cronică;

Oboseală persistentă a membrelor inferioare - manifestată prin slăbiciune sau disconfort prelungit;

Frig persistent la nivelul extremităților - prezent chiar în condiții normale de temperatură;

Căderea părului sau uscarea pielii pe membrele inferioare - semne sugestive pentru circulația periferică deficitară cronică.

Cum prevenim senzația de mâini și picioare reci: Investigații recomandate

Analizele uzuale anuale

„Din perspectiva mea profesională, aceste analize ar trebui să facă parte din panelul de prevenție al fiecărei persoane care își dorește să mențină sănătatea, să beneficieze de o durată de viață îndelungată și de o calitate cât mai bună a acesteia. Ele pot identifica, de exemplu, hipercolesterolemia mai veche, care poate favoriza ateromatoza, principala cauză a senzației de extremități reci.

Doppler arterial

Această investigație ecografică permite identificarea directă a ateromatozei. Este recomandată în special persoanelor cu vârsta peste 50 de ani, indiferent de sex, precum și fumătorilor, persoanelor sedentare sau celor cu indice de masă corporală crescut. Dopplerul arterial contribuie la evaluarea riscului cardiovascular și la prevenirea complicațiilor severe.”, conchide sursa Digi24.ro

De asemenea, printre recomandările utile se află și: menținerea unei diete echilibrate, bogată în vitamine și minerale care susțin sănătatea vasculară, evitarea expunerii prelungite la frig prin purtarea de încălțăminte și șosete adecvate, hidratarea corespunzătoare pentru menținerea fluidelor și a circulației sanguine, precum și masajul ușor al membrelor inferioare sau exercițiile de încălzire a picioarelor contribuie la stimularea fluxului sanguin și la prevenirea senzației de extremități reci.