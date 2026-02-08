Tragedie în Italia: trei schiori uciși de avalanșe în zonele unde au loc Jocurile Olimpice de iarnă

Trei schiori au murit sâmbătă în urma unor avalanşe în munţii din Trentino Alto Adige şi Lombardia, două regiuni care găzduiesc unele dintre probele Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina, relatează Reuters. Două avalanşe au lovit zona Marmolada din Dolomiţi, nu departe de Cortina d'Ampezzo, unde se desfăşoară competiţiile feminine de schi alpin.

Salvamontul a anunţat că a recuperat cadavrul unui bărbat care se afla în afara pârtiei împreună cu alţi trei schiori la Punta Rocca, un vârf de 3.300 de metri din masivul Marmolada, cel mai înalt munte din Dolomiţi.

Bărbatul a murit îngropat în zăpadă după ce a provocat avalanşa, în ciuda faptului că cei trei însoţitori ai săi au început imediat operaţiunea de căutare cu ajutorul altor schiori, până la sosirea echipelor de salvare.

Alţi doi schiori în afara pârtiei au murit în Albosaggia, un sat din valea inferioară a Valtellina, la aproximativ 65 km est de Bormio, unde se desfăşoară toate competiţiile masculine de schi alpin.

Salvamontul a declarat că nu are confirmarea unei posibile a patra victimă în Trentino Alto Adige, unde mass-media locală a transmis că un bărbat rănit într-o avalanşă anterioară a murit la spital.

Ninsorile abundente din Alpii din ultimele zile au provocat mai multe avalanşe. În această săptămână, o altă avalanşă în regiunea Trentino Alto Adige a ucis doi schiori finlandezi.

AINEVA, asociaţia italiană pentru riscurile de zăpadă şi avalanşe, care face parte din Serviciile Europene de Avertizare la Avalanşe, a semnalat un risc ridicat de avalanşe pentru duminică.

Zăpada proaspătă şi vântul moderat au creat plăci de zăpadă aduse de vânt care ar putea fi dislocate de trecerea unui singur pasionat de sporturi de iarnă, a avertizat AINEVA pe site-ul său web.

