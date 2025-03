Primăvara vine la pachet cu alergii. Temperaturile nesperat de calde din ultimele săptămâni au făcut ca sezonul alergiilor să înceapă mai devreme anul acesta, spun medicii. Cei alergici la florile de primăvară trebuie să aibă în vedere că simptomele netratate la timp pot duce la boli cronice.

Cabinetele medicilor alergologi sunt solicitate din nou, chiar mai devreme față de anii trecuți.

„Veți avea și un antialergic la prânz și veți avea și o pastiluță pentru obstrucția asta puternică de seară, da? Deci o să schimbăm puțin tratamentul acum 2-3 săptămâni și ne revedem la un control”, îi spune medicul unui pacient.

Temperaturile peste medie din februarie și vântul puternic de săptămâna trecută au făcut ca în aer să fie o concentrație prea mare de polen.

Mihai Vălușescu, jurnalist Digi24: Pentru unii un simplu strănut poate să însemne un simplu strănut, însă pentru persoanele alergice poate să însemne începutul sezonului polinic, iar o plimbare printre pomii înfloriți nu mai este atât de frumoasă ca odinioară.

A simțit-o pe pielea sa Ioan, mare iubitor al florilor de primăvară. Din weekend, simptomele sale s-au agravat și a ajuns la medic.

Ioan Anchidin, pacient: Sâmbătă noaptea nu mai primeam aer și a început să îmi curgă nasul. Măi, zic, ce răceală așa? Am luat de gripă, de răceală, am luat medicamente și tot niciun efect, nimic. Am mers și am plantat florile și am mirosit într-adevăr caișii care nu au murit, pe care nu i-a prins frigul. Alergic sunt, mi-a făcut doamna doctor test. Cam aproape la toate acum, mi-a zis că nici nu mai are rost să mă feresc de ele.

Medicii alergologi spun că simptomele netratate pot conduce la boli cronice.

Bianca Matiș, medic primar alergolog: Sunt pacienți care se prezintă cu forme moderat-severe de rinoconjunctivită alergică. Au început pomișorii timpurii - arinul, alunul, mesteacănul. Acum, imediat, urmează plopul și salcia și va veni apoi sezonul de graminee.

Conform celor mai recente studii, peste două milioane și jumătate de români sunt alergici la ambrozie.

Pacient: Tot ceea ce înseamnă strănuturi, tot ceea ce înseamnă tuse, mâncărimi la ochi, se umflă buzele... Da, o perioadă mai dificilă.

Bianca Matiș, medic primar alergolog: Zilele acestea au fost cu mult vânt. Deja toți pacienții care au petrecut puțin timp în aer liber sunt mult mai afectați de zilele cu vânt puternic.

Medicii recomandă prevenția: purtarea măștii în spații deschise poate ameliora simptomele, dar și tratamentele de desensibilizare pot avea efecte bune, mai ales în cazul copiilor.

reporter: Mihai Vălușescu

operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia